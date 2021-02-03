النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرقام "سوني" تكشف عن إنجاز قياسي وفشل ذريع

كشفت أرقام نشرتها شركة "سوني" اليابانية عن إنجاز قياسي، بالإضافة إلى مواجهتها فشلًا ذريعًا.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "سوني" باعت أكثر من 4.% مليون وحدة تحكم في منصة ألعاب "بلايستيشن 5"، في الربع الأخير من عام 2020، ضمن موسم الإجازات الذي تنتشر فيه مبيعات الأجهزة الإلكترونية.

ولكن أيضًا حققت "سوني" فشلًا ذريعًا في مجال مبيعات الهواتف الذكية؛ حيث باعت في الربع الأخير نحو مليون هاتف فقط.

وتعتبر تلك المبيعات من الهواتف الذكية من سوني بانخفاض بنسبة 23% عن نفس الفترة في العام الماضي.

أما بالنسبة لمبيعات "بلايستيشن 5" فحققت نموًّا بنسبة 40%، فيما كانت معظم المبيعات لتلك المنصة باللون الأحمر بزيادة 2% عن الفترة من العام السابق.

وكانت سوني قد باعت 1.4 مليون وحدة من منصة "بلايستيشن 5" في نفس الفترة من عام 2019.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
أرقام "سوني" تكشف عن إنجاز قياسي وفشل ذريع
سبق

كشفت أرقام نشرتها شركة "سوني" اليابانية عن إنجاز قياسي، بالإضافة إلى مواجهتها فشلًا ذريعًا.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "سوني" باعت أكثر من 4.% مليون وحدة تحكم في منصة ألعاب "بلايستيشن 5"، في الربع الأخير من عام 2020، ضمن موسم الإجازات الذي تنتشر فيه مبيعات الأجهزة الإلكترونية.

ولكن أيضًا حققت "سوني" فشلًا ذريعًا في مجال مبيعات الهواتف الذكية؛ حيث باعت في الربع الأخير نحو مليون هاتف فقط.

وتعتبر تلك المبيعات من الهواتف الذكية من سوني بانخفاض بنسبة 23% عن نفس الفترة في العام الماضي.

أما بالنسبة لمبيعات "بلايستيشن 5" فحققت نموًّا بنسبة 40%، فيما كانت معظم المبيعات لتلك المنصة باللون الأحمر بزيادة 2% عن الفترة من العام السابق.

وكانت سوني قد باعت 1.4 مليون وحدة من منصة "بلايستيشن 5" في نفس الفترة من عام 2019.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
05:54 PM

أرقام "سوني" تكشف عن إنجاز قياسي وفشل ذريع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,219

كشفت أرقام نشرتها شركة "سوني" اليابانية عن إنجاز قياسي، بالإضافة إلى مواجهتها فشلًا ذريعًا.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "سوني" باعت أكثر من 4.% مليون وحدة تحكم في منصة ألعاب "بلايستيشن 5"، في الربع الأخير من عام 2020، ضمن موسم الإجازات الذي تنتشر فيه مبيعات الأجهزة الإلكترونية.

ولكن أيضًا حققت "سوني" فشلًا ذريعًا في مجال مبيعات الهواتف الذكية؛ حيث باعت في الربع الأخير نحو مليون هاتف فقط.

وتعتبر تلك المبيعات من الهواتف الذكية من سوني بانخفاض بنسبة 23% عن نفس الفترة في العام الماضي.

أما بالنسبة لمبيعات "بلايستيشن 5" فحققت نموًّا بنسبة 40%، فيما كانت معظم المبيعات لتلك المنصة باللون الأحمر بزيادة 2% عن الفترة من العام السابق.

وكانت سوني قد باعت 1.4 مليون وحدة من منصة "بلايستيشن 5" في نفس الفترة من عام 2019.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة