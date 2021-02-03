أرقام "سوني" تكشف عن إنجاز قياسي وفشل ذريع

كشفت أرقام نشرتها شركة "سوني" اليابانية عن إنجاز قياسي، بالإضافة إلى مواجهتها فشلًا ذريعًا.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "سوني" باعت أكثر من 4.% مليون وحدة تحكم في منصة ألعاب "بلايستيشن 5"، في الربع الأخير من عام 2020، ضمن موسم الإجازات الذي تنتشر فيه مبيعات الأجهزة الإلكترونية.

ولكن أيضًا حققت "سوني" فشلًا ذريعًا في مجال مبيعات الهواتف الذكية؛ حيث باعت في الربع الأخير نحو مليون هاتف فقط.

وتعتبر تلك المبيعات من الهواتف الذكية من سوني بانخفاض بنسبة 23% عن نفس الفترة في العام الماضي.

أما بالنسبة لمبيعات "بلايستيشن 5" فحققت نموًّا بنسبة 40%، فيما كانت معظم المبيعات لتلك المنصة باللون الأحمر بزيادة 2% عن الفترة من العام السابق.

وكانت سوني قد باعت 1.4 مليون وحدة من منصة "بلايستيشن 5" في نفس الفترة من عام 2019.