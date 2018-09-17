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عشرات اليهود يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات استفزازية داخل باحاته

تلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلية

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشدّدة على دخول المصلين الفلسطينيين.

وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

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عشرات اليهود يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات استفزازية داخل باحاته
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشدّدة على دخول المصلين الفلسطينيين.

وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:07 PM

عشرات اليهود يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات استفزازية داخل باحاته

تلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشدّدة على دخول المصلين الفلسطينيين.

وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

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