مستشفى رماح بلا كمامات أكسجين.. والأهالي يناشدون

ناشد عدد من المواطنين، وزيرَ الصحة، بالوقوف على وضع مستشفى محافظة رماح العام، وتوفير بعض المسلتزمات من كمامات الأكسجين المثبتة.

وقال المواطن فراج بن رشيد آل نافل: كمامات الأكسجين الثابتة غير متوفرة في مستشفى رماح العام؛ مما اضطر البعض للذهاب للمستوصفات الأهلية؛ مستغرباً عدم توفرها في مستشفى يخدم أكثر من ثلاثين ألف مواطن، ويتبعه عدد من المستوصفات سواء داخل المحافظة أو المراكز التابعة لها.

وأضاف أن في مثل هذه الأوقات يحتاج الكبير والصغير مراجعة المستشفى لأخذ علاج للربو أو الحساسية؛ لا سيما ونحن في فصل الشتاء الذي تكثر فيه أمراض الصدر.

واختتم "آل نافل" بقوله: أناشد المسؤولين في وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية لهذا المستشفى.