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"الحصيني": العاصفة الترابية ستطول عديداً من المناطق

نصح بعدم السفر بين الطرق فيها حتى تهدأ التقلبات الجوية

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتوسّع العاصفة الترابية التي تشكلت صباح اليوم الجمعة، على الشمالية والجوف؛ لتشمل أجزاءً من جنوب تبوك وشرقها، وحائل، وشرق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم، ثم الرياض، فالشرقية.

وقال "الحصيني": لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة.. استعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": العاصفة الترابية ستطول عديداً من المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتوسّع العاصفة الترابية التي تشكلت صباح اليوم الجمعة، على الشمالية والجوف؛ لتشمل أجزاءً من جنوب تبوك وشرقها، وحائل، وشرق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم، ثم الرياض، فالشرقية.

وقال "الحصيني": لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة.. استعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:29 PM

"الحصيني": العاصفة الترابية ستطول عديداً من المناطق

نصح بعدم السفر بين الطرق فيها حتى تهدأ التقلبات الجوية

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منصور الشلاقي - الرياض
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3,208

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتوسّع العاصفة الترابية التي تشكلت صباح اليوم الجمعة، على الشمالية والجوف؛ لتشمل أجزاءً من جنوب تبوك وشرقها، وحائل، وشرق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم، ثم الرياض، فالشرقية.

وقال "الحصيني": لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة.. استعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل.

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