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رقم قياسي في إصابات "كورونا" بسنغافورة.. الوفيات ترتفع بالفلبين وثبات بتايلاند

325 إصابة جديدة بإندونيسيا والفيروس يواصل تفشّيه بمنطقة جنوب شرق آسيا

يواصل فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" تفشّيه في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.

ووفق "رويترز": شهدت حصيلة الإصابات بالعدوى في سنغافورة خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا بـ942 حالة إصابة جديدة، ووصلت إلى 5992 إصابة، فيما لا يزال عدد ضحايا الوباء على مستوى 11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن 14 فقط من المصابين الجدد مواطنون سنغافوريون أو مقيمون دائمون، وتعود الحالات الأخرى إلى حاملي تصاريح العمل المتواجدين في مساكن العمال الأجانب.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات، و209 إصابات جديدة بـ"كورونا"، وأصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 397، والإصابات 6087، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ29 إلى 516 شخصًا.

وفي تايلاند لم تسجل السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، ولا تزال حصيلة الضحايا على مستوى 47 حالة وفاة.

أما في إندونيسيا فقد أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248 حالة.

وفي ماليزيا سجّلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة، 54 إصابة جديدة بكورونا؛ أي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحكومة قيودًا على أنشطة المشاريع وتحركات المواطنين في 18 مارس، وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 5305.


كما سُجلت في ماليزيا خلال اليوم الأخير وفاتان جديدتان بسبب العدوى، لترتفع بهما حصيلة الوفيات إلى 88 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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رقم قياسي في إصابات "كورونا" بسنغافورة.. الوفيات ترتفع بالفلبين وثبات بتايلاند
سبق

يواصل فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" تفشّيه في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.

ووفق "رويترز": شهدت حصيلة الإصابات بالعدوى في سنغافورة خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا بـ942 حالة إصابة جديدة، ووصلت إلى 5992 إصابة، فيما لا يزال عدد ضحايا الوباء على مستوى 11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن 14 فقط من المصابين الجدد مواطنون سنغافوريون أو مقيمون دائمون، وتعود الحالات الأخرى إلى حاملي تصاريح العمل المتواجدين في مساكن العمال الأجانب.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات، و209 إصابات جديدة بـ"كورونا"، وأصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 397، والإصابات 6087، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ29 إلى 516 شخصًا.

وفي تايلاند لم تسجل السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، ولا تزال حصيلة الضحايا على مستوى 47 حالة وفاة.

أما في إندونيسيا فقد أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248 حالة.

وفي ماليزيا سجّلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة، 54 إصابة جديدة بكورونا؛ أي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحكومة قيودًا على أنشطة المشاريع وتحركات المواطنين في 18 مارس، وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 5305.


كما سُجلت في ماليزيا خلال اليوم الأخير وفاتان جديدتان بسبب العدوى، لترتفع بهما حصيلة الوفيات إلى 88 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:00 PM

رقم قياسي في إصابات "كورونا" بسنغافورة.. الوفيات ترتفع بالفلبين وثبات بتايلاند

325 إصابة جديدة بإندونيسيا والفيروس يواصل تفشّيه بمنطقة جنوب شرق آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" تفشّيه في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.

ووفق "رويترز": شهدت حصيلة الإصابات بالعدوى في سنغافورة خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا بـ942 حالة إصابة جديدة، ووصلت إلى 5992 إصابة، فيما لا يزال عدد ضحايا الوباء على مستوى 11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن 14 فقط من المصابين الجدد مواطنون سنغافوريون أو مقيمون دائمون، وتعود الحالات الأخرى إلى حاملي تصاريح العمل المتواجدين في مساكن العمال الأجانب.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات، و209 إصابات جديدة بـ"كورونا"، وأصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 397، والإصابات 6087، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ29 إلى 516 شخصًا.

وفي تايلاند لم تسجل السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، ولا تزال حصيلة الضحايا على مستوى 47 حالة وفاة.

أما في إندونيسيا فقد أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248 حالة.

وفي ماليزيا سجّلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة، 54 إصابة جديدة بكورونا؛ أي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحكومة قيودًا على أنشطة المشاريع وتحركات المواطنين في 18 مارس، وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 5305.


كما سُجلت في ماليزيا خلال اليوم الأخير وفاتان جديدتان بسبب العدوى، لترتفع بهما حصيلة الوفيات إلى 88 حالة.

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