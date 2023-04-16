"التخفيف مخاطرة".. بريطانيا تمدد إجراءات العزل المكافحة لـ"كورونا"

تستمر 3 أسابيع أخرى على الأقل

ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستمدد إجراءات العزل العام، التي تفرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وقال "راب" للصحفيين: "تخفيف أي من الإجراءات المفروضة حاليًا سيكون مخاطرة بإلحاق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "وبناء على هذه النصيحة... قررت الحكومة أن الإجراءات الراهنة يجب أن تبقى كما هي للأسابيع الثلاثة القادمة على الأقل".