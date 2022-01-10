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لعب مكشوف.. "بدر بن سعود" يفنّد سعودة "عامل النظافة": هذا ما فاتك يا "عبده"!

قال: مليونا عامل سعودي مقابل ٥ من غيرهم.. ولي العهد حسمها بـ"سيئة وجيدة"

انتقد الكاتب الدكتور الأمير بدر بن سعود، مطالب الكاتب عادل محمد عبده بسعودة وظائف عامل النظافة، وهو المقترح الذي آثار زوبعة كبيرة على منصات التواصل، مشيراً إلى أن "أحدهم أتى، قبل أيام، وطرح فكرة توطين عمال النظافة في منبر إعلامي معروف، وبراتب خمسة آلاف ريال، وقدمها كحل لتوظيف من يرغب في عمل".

وفي التفاصيل، أوضح "بن سعود": "قد فاته أن الأجانب يشغلون ما نسبته 77% من وظائف القطاع الخاص السعودي وفق إحصاءات 2019، وأنهم تراجعوا إلى 75% في العامين الماضيين".

وتابع: "أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص تقترب من المليونين، في مقابل ما يزيد على خمسة ملايين عامل غير سعودي، ومعظم وظائف هؤلاء أجورها مرتفعة، ولا تحتاج إلى خطط تمويلية، وهم أجدر بالتوطين من عمال النظافة".

وكتب بدر بن سعود، في مقال نشرته "عكاظ": "قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن نسبة وظائف السعوديين السيئة تتساوى مع الوظائف الجيدة، في الوقت الحالي".

وتابع: "الفارق بينهما في إمكانية الثانية توفير فائض للادخار وتنمية الثروة وتحسين المعيشة، وبما لا يقل عن عشرة آلاف ريال، والمملكة، وفق رؤية سموه، ستعمل على رفع نسبة هذا النوع إلى 80%، وسيكون ذلك بمجرد الوصول إلى معدل بطالة لا يتجاوز 7% في 2030، واختص بالدرجة الأولى من تتراوح دخولهم الشهرية ما بين 3 و7 آلاف ريال".

وزاد:"باستثناء عمال النظافة، سيكون المستقبل بالتأكيد للمهن الحرفية والمهارية، وبالتالي فمن المهم إعطاء التوظيف النوعي أهمية أكبر من التوظيف الكمي، وعلى طريقة الوظيفة السيئة والجيدة في رؤية القيادة السعودية".

واستدرك: "أعتقد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تركّز على هذا الجانب في برامجها، وتهتم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل السعودي، وذلك من خلال حزمة من الخيارات الجاذبة للأشخاص والمؤسسات، وبما يحقق معدل توظيف سنوي يصل إلى ثلاثمائة ألف موظف، وتحديداً في مجالات الطاقة والسياحة وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وفي الصحة والتعليم وقطاع التجزئة والنقل".

وبين: "المهن الحرفية في دول الخليج وليس في المملكة وحدها، كالسباكة والحلاقة والنجارة وأعمال الكهرباء والميكانيكا، تحقق شهرياً ما يصل إلى أربعة آلاف دولار في المتوسط، ويسيطر عليها غير الخليجيين بنسبة 90%، وتشغل السباكة المركز التاسع والخمسين في قائمة أفضل مئة مهنة حول العالم، وفي الدول الغربية، يكون الحساب عليها وعلى بقية المهن المشابهة بالساعة".

وأردف: "رغم أن قرارات التوطين استهدفت ما يتجاوز 32 وظيفة، إلا أن القطاع الخاص لم يلتزم بها على أرض الواقع، ولم يطبقها بالصورة المطلوبة، ويظهر هذا بوضوح في مهن الصيادلة والمحاسبين والاتصالات، وفي خدمات التوصيل ومحال الخضار والعطور، وفي المقاهي والمطاعم والتموينات، وفي أسواق الذهب والمولات".

واختتم: "بخلاف أن اللعب أصبح على المكشوف، فقد نشرت صحيفة عربية معروفة، يوم أول من أمس السبت، عن وجود وظائف مسوقي ومشرفي مبيعات للتسويق الميداني في شركات اتصالات سعودية، نجح ملحق عمالي عربي في التفاوض لتأمينها، وذلك لتوظيف أبناء بلده المسرّحين من أعمالهم، ومنّي لوزارة الموارد البشرية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لعب مكشوف.. "بدر بن سعود" يفنّد سعودة "عامل النظافة": هذا ما فاتك يا "عبده"!
سبق

انتقد الكاتب الدكتور الأمير بدر بن سعود، مطالب الكاتب عادل محمد عبده بسعودة وظائف عامل النظافة، وهو المقترح الذي آثار زوبعة كبيرة على منصات التواصل، مشيراً إلى أن "أحدهم أتى، قبل أيام، وطرح فكرة توطين عمال النظافة في منبر إعلامي معروف، وبراتب خمسة آلاف ريال، وقدمها كحل لتوظيف من يرغب في عمل".

وفي التفاصيل، أوضح "بن سعود": "قد فاته أن الأجانب يشغلون ما نسبته 77% من وظائف القطاع الخاص السعودي وفق إحصاءات 2019، وأنهم تراجعوا إلى 75% في العامين الماضيين".

وتابع: "أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص تقترب من المليونين، في مقابل ما يزيد على خمسة ملايين عامل غير سعودي، ومعظم وظائف هؤلاء أجورها مرتفعة، ولا تحتاج إلى خطط تمويلية، وهم أجدر بالتوطين من عمال النظافة".

وكتب بدر بن سعود، في مقال نشرته "عكاظ": "قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن نسبة وظائف السعوديين السيئة تتساوى مع الوظائف الجيدة، في الوقت الحالي".

وتابع: "الفارق بينهما في إمكانية الثانية توفير فائض للادخار وتنمية الثروة وتحسين المعيشة، وبما لا يقل عن عشرة آلاف ريال، والمملكة، وفق رؤية سموه، ستعمل على رفع نسبة هذا النوع إلى 80%، وسيكون ذلك بمجرد الوصول إلى معدل بطالة لا يتجاوز 7% في 2030، واختص بالدرجة الأولى من تتراوح دخولهم الشهرية ما بين 3 و7 آلاف ريال".

وزاد:"باستثناء عمال النظافة، سيكون المستقبل بالتأكيد للمهن الحرفية والمهارية، وبالتالي فمن المهم إعطاء التوظيف النوعي أهمية أكبر من التوظيف الكمي، وعلى طريقة الوظيفة السيئة والجيدة في رؤية القيادة السعودية".

واستدرك: "أعتقد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تركّز على هذا الجانب في برامجها، وتهتم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل السعودي، وذلك من خلال حزمة من الخيارات الجاذبة للأشخاص والمؤسسات، وبما يحقق معدل توظيف سنوي يصل إلى ثلاثمائة ألف موظف، وتحديداً في مجالات الطاقة والسياحة وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وفي الصحة والتعليم وقطاع التجزئة والنقل".

وبين: "المهن الحرفية في دول الخليج وليس في المملكة وحدها، كالسباكة والحلاقة والنجارة وأعمال الكهرباء والميكانيكا، تحقق شهرياً ما يصل إلى أربعة آلاف دولار في المتوسط، ويسيطر عليها غير الخليجيين بنسبة 90%، وتشغل السباكة المركز التاسع والخمسين في قائمة أفضل مئة مهنة حول العالم، وفي الدول الغربية، يكون الحساب عليها وعلى بقية المهن المشابهة بالساعة".

وأردف: "رغم أن قرارات التوطين استهدفت ما يتجاوز 32 وظيفة، إلا أن القطاع الخاص لم يلتزم بها على أرض الواقع، ولم يطبقها بالصورة المطلوبة، ويظهر هذا بوضوح في مهن الصيادلة والمحاسبين والاتصالات، وفي خدمات التوصيل ومحال الخضار والعطور، وفي المقاهي والمطاعم والتموينات، وفي أسواق الذهب والمولات".

واختتم: "بخلاف أن اللعب أصبح على المكشوف، فقد نشرت صحيفة عربية معروفة، يوم أول من أمس السبت، عن وجود وظائف مسوقي ومشرفي مبيعات للتسويق الميداني في شركات اتصالات سعودية، نجح ملحق عمالي عربي في التفاوض لتأمينها، وذلك لتوظيف أبناء بلده المسرّحين من أعمالهم، ومنّي لوزارة الموارد البشرية".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:48 AM
اخر تعديل
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:41 PM

لعب مكشوف.. "بدر بن سعود" يفنّد سعودة "عامل النظافة": هذا ما فاتك يا "عبده"!

قال: مليونا عامل سعودي مقابل ٥ من غيرهم.. ولي العهد حسمها بـ"سيئة وجيدة"

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بدر العتيبي - الرياض
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7,110

انتقد الكاتب الدكتور الأمير بدر بن سعود، مطالب الكاتب عادل محمد عبده بسعودة وظائف عامل النظافة، وهو المقترح الذي آثار زوبعة كبيرة على منصات التواصل، مشيراً إلى أن "أحدهم أتى، قبل أيام، وطرح فكرة توطين عمال النظافة في منبر إعلامي معروف، وبراتب خمسة آلاف ريال، وقدمها كحل لتوظيف من يرغب في عمل".

وفي التفاصيل، أوضح "بن سعود": "قد فاته أن الأجانب يشغلون ما نسبته 77% من وظائف القطاع الخاص السعودي وفق إحصاءات 2019، وأنهم تراجعوا إلى 75% في العامين الماضيين".

وتابع: "أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص تقترب من المليونين، في مقابل ما يزيد على خمسة ملايين عامل غير سعودي، ومعظم وظائف هؤلاء أجورها مرتفعة، ولا تحتاج إلى خطط تمويلية، وهم أجدر بالتوطين من عمال النظافة".

وكتب بدر بن سعود، في مقال نشرته "عكاظ": "قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن نسبة وظائف السعوديين السيئة تتساوى مع الوظائف الجيدة، في الوقت الحالي".

وتابع: "الفارق بينهما في إمكانية الثانية توفير فائض للادخار وتنمية الثروة وتحسين المعيشة، وبما لا يقل عن عشرة آلاف ريال، والمملكة، وفق رؤية سموه، ستعمل على رفع نسبة هذا النوع إلى 80%، وسيكون ذلك بمجرد الوصول إلى معدل بطالة لا يتجاوز 7% في 2030، واختص بالدرجة الأولى من تتراوح دخولهم الشهرية ما بين 3 و7 آلاف ريال".

وزاد:"باستثناء عمال النظافة، سيكون المستقبل بالتأكيد للمهن الحرفية والمهارية، وبالتالي فمن المهم إعطاء التوظيف النوعي أهمية أكبر من التوظيف الكمي، وعلى طريقة الوظيفة السيئة والجيدة في رؤية القيادة السعودية".

واستدرك: "أعتقد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تركّز على هذا الجانب في برامجها، وتهتم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل السعودي، وذلك من خلال حزمة من الخيارات الجاذبة للأشخاص والمؤسسات، وبما يحقق معدل توظيف سنوي يصل إلى ثلاثمائة ألف موظف، وتحديداً في مجالات الطاقة والسياحة وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وفي الصحة والتعليم وقطاع التجزئة والنقل".

وبين: "المهن الحرفية في دول الخليج وليس في المملكة وحدها، كالسباكة والحلاقة والنجارة وأعمال الكهرباء والميكانيكا، تحقق شهرياً ما يصل إلى أربعة آلاف دولار في المتوسط، ويسيطر عليها غير الخليجيين بنسبة 90%، وتشغل السباكة المركز التاسع والخمسين في قائمة أفضل مئة مهنة حول العالم، وفي الدول الغربية، يكون الحساب عليها وعلى بقية المهن المشابهة بالساعة".

وأردف: "رغم أن قرارات التوطين استهدفت ما يتجاوز 32 وظيفة، إلا أن القطاع الخاص لم يلتزم بها على أرض الواقع، ولم يطبقها بالصورة المطلوبة، ويظهر هذا بوضوح في مهن الصيادلة والمحاسبين والاتصالات، وفي خدمات التوصيل ومحال الخضار والعطور، وفي المقاهي والمطاعم والتموينات، وفي أسواق الذهب والمولات".

واختتم: "بخلاف أن اللعب أصبح على المكشوف، فقد نشرت صحيفة عربية معروفة، يوم أول من أمس السبت، عن وجود وظائف مسوقي ومشرفي مبيعات للتسويق الميداني في شركات اتصالات سعودية، نجح ملحق عمالي عربي في التفاوض لتأمينها، وذلك لتوظيف أبناء بلده المسرّحين من أعمالهم، ومنّي لوزارة الموارد البشرية".

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