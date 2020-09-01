في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم الثلاثاء، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.