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استعدادًا لبطولة غرب آسيا .. أخضر الناشئين يفتتح معسكر الدمام

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر.


وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على ملعب مصغّر.

يُذكر، أن "الأخضر" حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، وإلى جانبه منتخبي العراق ولبنان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعدادًا لبطولة غرب آسيا .. أخضر الناشئين يفتتح معسكر الدمام
سبق

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر.


وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على ملعب مصغّر.

يُذكر، أن "الأخضر" حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، وإلى جانبه منتخبي العراق ولبنان.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
10:09 PM

استعدادًا لبطولة غرب آسيا .. أخضر الناشئين يفتتح معسكر الدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والمقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر.


وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على ملعب مصغّر.

يُذكر، أن "الأخضر" حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، وإلى جانبه منتخبي العراق ولبنان.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,955
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