النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اعتدال" يطلق خدمة "التعاون البحثي" لطلاب الدراسات العليا.. وهذه أهدافها

تتيح إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.

وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية (دولة المقر) إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة، وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).

ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني: https://etidal.org/research-collaboration-ar بداية من اليوم.

وتشمل إجراءات التقديم قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.

يُذكر أن (اعتدال) أطلق بداية من عام 2020م مبادرات ومشاريع عدة، من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني، القائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اعتدال" يطلق خدمة "التعاون البحثي" لطلاب الدراسات العليا.. وهذه أهدافها
سبق

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.

وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية (دولة المقر) إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة، وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).

ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني: https://etidal.org/research-collaboration-ar بداية من اليوم.

وتشمل إجراءات التقديم قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.

يُذكر أن (اعتدال) أطلق بداية من عام 2020م مبادرات ومشاريع عدة، من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني، القائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
12:19 AM

"اعتدال" يطلق خدمة "التعاون البحثي" لطلاب الدراسات العليا.. وهذه أهدافها

تتيح إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
128

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.

وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية (دولة المقر) إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة، وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).

ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني: https://etidal.org/research-collaboration-ar بداية من اليوم.

وتشمل إجراءات التقديم قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.

يُذكر أن (اعتدال) أطلق بداية من عام 2020م مبادرات ومشاريع عدة، من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني، القائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,685
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,310

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة