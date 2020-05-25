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ضمن حملة للسلامة.. مدني الرياض يخالف 49 موقعًا ويوقف 8 مواقع مؤقتاً

أوقف موقتًا الدفاع المدني بمدينة الرياض 8 مواقع، فيما أنذر 49 موقعًا آخر في حملة السلامة الوقائية، وذلك ضمن خطة مديرية المنطقة لشهر رمضان المبارك.

وتشمل الحملة المنشآت التجارية والمواقع التي تشهد كثافة خلال هذه الفترة، وتهدف جولات الحملة إلى التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، وكذلك الوقوف على مسببات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع، حيث شملت تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، وكذلك إغلاق بعض مخارج الطوارئ.

وشدد الدفاع المدني بالرياض في ذلك السياق على أنه لن يكون هناك تهاون مع كل المخالفين وستكون العقوبة رادعة والإيقاف فوريًا في حالة الخطورة الحالة وأن الحملة مستمرة.

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ضمن حملة للسلامة.. مدني الرياض يخالف 49 موقعًا ويوقف 8 مواقع مؤقتاً
سبق

أوقف موقتًا الدفاع المدني بمدينة الرياض 8 مواقع، فيما أنذر 49 موقعًا آخر في حملة السلامة الوقائية، وذلك ضمن خطة مديرية المنطقة لشهر رمضان المبارك.

وتشمل الحملة المنشآت التجارية والمواقع التي تشهد كثافة خلال هذه الفترة، وتهدف جولات الحملة إلى التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، وكذلك الوقوف على مسببات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع، حيث شملت تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، وكذلك إغلاق بعض مخارج الطوارئ.

وشدد الدفاع المدني بالرياض في ذلك السياق على أنه لن يكون هناك تهاون مع كل المخالفين وستكون العقوبة رادعة والإيقاف فوريًا في حالة الخطورة الحالة وأن الحملة مستمرة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
06:31 PM

ضمن حملة للسلامة.. مدني الرياض يخالف 49 موقعًا ويوقف 8 مواقع مؤقتاً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
307

أوقف موقتًا الدفاع المدني بمدينة الرياض 8 مواقع، فيما أنذر 49 موقعًا آخر في حملة السلامة الوقائية، وذلك ضمن خطة مديرية المنطقة لشهر رمضان المبارك.

وتشمل الحملة المنشآت التجارية والمواقع التي تشهد كثافة خلال هذه الفترة، وتهدف جولات الحملة إلى التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، وكذلك الوقوف على مسببات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع، حيث شملت تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، وكذلك إغلاق بعض مخارج الطوارئ.

وشدد الدفاع المدني بالرياض في ذلك السياق على أنه لن يكون هناك تهاون مع كل المخالفين وستكون العقوبة رادعة والإيقاف فوريًا في حالة الخطورة الحالة وأن الحملة مستمرة.

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