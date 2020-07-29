حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 118.300

الفيروس أصاب 2.968 شخصًا خلال 24 ساعة

سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 118.300 إصابة.

وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء أنها سجّلت 68 حالة وفاة جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4603.

وأضافت بأنها سجّلت 2.399 حالة شفاء جديدة بما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 83.461 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم بلغ 30.236، منهم 433 في العناية المركزة.



