"الإسلامية" تكمل توزيع ربع مليون مظلة للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي

ضمن مبادرة "ظل ووقاية" التي تنفذها خلال رمضان 1442هـ

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم توزيع ربع مليون مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي ضمن مبادرة "ظل ووقاية"، والتي بدأت تنفيذها في مطلع شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيقاً لرسالتها السامية وأهدافها العامة.



وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر لقيادة المملكة على الدعم الذي تجده الوزارة لإنفاذ برامجها ومبادراتها لتحقيق رسالتها السامية اتساقاً مع ريادة المملكة للعمل الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.



وبين الوزير آل الشيخ أن الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة تشرفت بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إطلاق المبادرة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة وبمشاركة فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة وتكللت بالنجاح والتوفيق، منوهاً بجهود منسوبي فرع الوزارة بمكة المكرمة في تنفيذ المبادرة وفق خطة الوزارة المعتمدة.

