النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" لمسلمي كرواتيا: حُسن الخلق سبب انتشار الإسلام عبر التاريخ

خلال كلمة توجيهية ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة زغرب بحضور مفتي البلاد

ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة توجيهية في المركز الإسلامي، أكد فيها ضرورة التحلي بالأخلاق الكريمة؛ إذ تُعتبر الوسيلة المثلى للدعوة إلى الله، مبينًا أن المسلمين الأوائل حينما ذهبوا ونشروا الإسلام في إندونيسيا وماليزيا وبعض دول إفريقيا لم يذهبوا بالأسلحة، بل ذهبوا ‏بالقيم والأخلاق الرفيعة التي حثَّ عليها دين الإسلام، وكانت سببًا في دخول مئات الملايين فيه.

جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية التي ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة الكرواتية زغرب، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ عزيز حسانوفيتس، وأعضاء المشيخة الإسلامية، وجمع غفير من المصلين الذين اكتظ بهم الجامع.

وخلال اللقاء نوه الوزير "آل الشيخ" بالنهج القويم الذي يسير عليه المسلمون في كرواتيا من خلال تعاملهم مع الآخرين بصدق وأمانة واحترام دون عنصرية أو ازدراء لأحد، وهذا بفضل الله، ثم بتوجيهات سماحة رئيس المشيخة الذي نكنُّ له كل محبة وتقدير واحترام لأعماله الكريمة التي تصب في صالح الإسلام ‏والمسلمين في هذا البلد.

وشدَّد "آل الشيخ" في كلمته ‏على ضرورة التمسك بمبادئ الإسلام السمحة، وعدم القيام بأي أعمال سيئة قد يستغلها أعداء الإسلام للإساءة للإسلام ‏والمسلمين، لافتًا إلى أن العمل بالكتاب والسنة ووفق نهج السلف الصالح هو سبيل الهداية للطريق الذي يقود المسلم إلى الأمان من الفتن.

وأكد آل الشيخ أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يدها للمسلمين في كرواتيا وفي كل دول العالم، وتحرص على خدمتهم ومد جسور التواصل معهم.

عقب ذلك أدى الوزير آل الشيخ والوفد المرافق صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالمركز الإسلامي، الذي أمَّ المصلين فيه رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" لمسلمي كرواتيا: حُسن الخلق سبب انتشار الإسلام عبر التاريخ
سبق

ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة توجيهية في المركز الإسلامي، أكد فيها ضرورة التحلي بالأخلاق الكريمة؛ إذ تُعتبر الوسيلة المثلى للدعوة إلى الله، مبينًا أن المسلمين الأوائل حينما ذهبوا ونشروا الإسلام في إندونيسيا وماليزيا وبعض دول إفريقيا لم يذهبوا بالأسلحة، بل ذهبوا ‏بالقيم والأخلاق الرفيعة التي حثَّ عليها دين الإسلام، وكانت سببًا في دخول مئات الملايين فيه.

جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية التي ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة الكرواتية زغرب، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ عزيز حسانوفيتس، وأعضاء المشيخة الإسلامية، وجمع غفير من المصلين الذين اكتظ بهم الجامع.

وخلال اللقاء نوه الوزير "آل الشيخ" بالنهج القويم الذي يسير عليه المسلمون في كرواتيا من خلال تعاملهم مع الآخرين بصدق وأمانة واحترام دون عنصرية أو ازدراء لأحد، وهذا بفضل الله، ثم بتوجيهات سماحة رئيس المشيخة الذي نكنُّ له كل محبة وتقدير واحترام لأعماله الكريمة التي تصب في صالح الإسلام ‏والمسلمين في هذا البلد.

وشدَّد "آل الشيخ" في كلمته ‏على ضرورة التمسك بمبادئ الإسلام السمحة، وعدم القيام بأي أعمال سيئة قد يستغلها أعداء الإسلام للإساءة للإسلام ‏والمسلمين، لافتًا إلى أن العمل بالكتاب والسنة ووفق نهج السلف الصالح هو سبيل الهداية للطريق الذي يقود المسلم إلى الأمان من الفتن.

وأكد آل الشيخ أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يدها للمسلمين في كرواتيا وفي كل دول العالم، وتحرص على خدمتهم ومد جسور التواصل معهم.

عقب ذلك أدى الوزير آل الشيخ والوفد المرافق صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالمركز الإسلامي، الذي أمَّ المصلين فيه رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
12:50 AM

"آل الشيخ" لمسلمي كرواتيا: حُسن الخلق سبب انتشار الإسلام عبر التاريخ

خلال كلمة توجيهية ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة زغرب بحضور مفتي البلاد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
642

ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة توجيهية في المركز الإسلامي، أكد فيها ضرورة التحلي بالأخلاق الكريمة؛ إذ تُعتبر الوسيلة المثلى للدعوة إلى الله، مبينًا أن المسلمين الأوائل حينما ذهبوا ونشروا الإسلام في إندونيسيا وماليزيا وبعض دول إفريقيا لم يذهبوا بالأسلحة، بل ذهبوا ‏بالقيم والأخلاق الرفيعة التي حثَّ عليها دين الإسلام، وكانت سببًا في دخول مئات الملايين فيه.

جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية التي ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة الكرواتية زغرب، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ عزيز حسانوفيتس، وأعضاء المشيخة الإسلامية، وجمع غفير من المصلين الذين اكتظ بهم الجامع.

وخلال اللقاء نوه الوزير "آل الشيخ" بالنهج القويم الذي يسير عليه المسلمون في كرواتيا من خلال تعاملهم مع الآخرين بصدق وأمانة واحترام دون عنصرية أو ازدراء لأحد، وهذا بفضل الله، ثم بتوجيهات سماحة رئيس المشيخة الذي نكنُّ له كل محبة وتقدير واحترام لأعماله الكريمة التي تصب في صالح الإسلام ‏والمسلمين في هذا البلد.

وشدَّد "آل الشيخ" في كلمته ‏على ضرورة التمسك بمبادئ الإسلام السمحة، وعدم القيام بأي أعمال سيئة قد يستغلها أعداء الإسلام للإساءة للإسلام ‏والمسلمين، لافتًا إلى أن العمل بالكتاب والسنة ووفق نهج السلف الصالح هو سبيل الهداية للطريق الذي يقود المسلم إلى الأمان من الفتن.

وأكد آل الشيخ أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يدها للمسلمين في كرواتيا وفي كل دول العالم، وتحرص على خدمتهم ومد جسور التواصل معهم.

عقب ذلك أدى الوزير آل الشيخ والوفد المرافق صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالمركز الإسلامي، الذي أمَّ المصلين فيه رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,396
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,202

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟!

حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟!

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة