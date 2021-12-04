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"آرمسترونغ" يفوز بسباق الفورمولا2 الأول في حلبة كورنيش جدة

حقَّق سائق أكاديمية فيراري ماركوس آرمسترونغ الفوز بسباق جدة الأول، الجولة قبل الأخيرة من بطولة الفورمولا2 لموسم 2021.

بدأ النيوزيلندي السباق من المركز الثاني خلف مواطنه ليام لوسون، لكنه تمكَّن من تجاوزه مع انطلاقة السباق، قبل أن يتمكن من توسيع الفارق ليعبر خط النهاية في المركز الأول.

وعند المنعطف الأول تمكّن آرمسترونغ من التقدم على سائق فريق هايتيك، لكنّ حادثًا جمع بين السائقين أولي كالدويل وجيليرمي سامايا ومارينو ساتو عند المنعطف الرابع أدى إلى دخول سيارة الأمان الأولى. وواصل كالدويل سباقه بعد استبدال جناحه، في حين انسحب كل من سامايا وساتو من السباق.

وبعد استئناف السباق وجد السائق الصيني جوانيو زو نفسه في مركز خاطئ على مسار الحلبة؛ تسبَّب بحادث مع السائق كريستيان لوندغارد في اللفة الرابعة عند المنعطف الثاني؛ ليتراجع الصيني إلى المراكز المتأخرة في السباق؛ ويصبح خارج المنافسة على النقاط.

وبعد تطبيق سيارة الأمان الافتراضية لفترة قصيرة كان السائقون العشرة الأوائل على الشكل الآتي: آرمسترونغ، لوسون، رالف بوشونغ، يوري فيبز، فيليبي دروغوفيتش، تيو بورشير، روبيرت شفارتزمان وأوسكار بياستري.

ودخلت سيارة الأمان السباق في اللفة الـ14 بعد انزلاق سيارة فريق :إيه آر تي" التابعة لبورشير عند المنعطف الـ22.

وفي نهاية السباق تمكَّن آرمسترونغ من تحقيق فوز طال انتظاره أمام ثنائي فريق هايتيك لوسون ويوري فبيز. وكان المركز الرابع من نصيب سائق "يو إن آي فيرتيوزي" فيليبي دروغوفيتش.

واحتل المركز الخامس في سباق جدة الأول سائق فريق كارلين جيهان داروفالا، الذي كان قادرًا على التقدم في السباق بعد تجاوزَيْن رائعَيْن على السائقَيْن بياستري ولونودغارد.

واكتفى شفارتزمان بالمركز السادس أمام لوندغارد وسائق فريق كارلين دان تيكتوم. وأكمل السائق بياستري (بريما) وسائق فريق ترايدنت بينت فيسكال المراكز العشرة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آرمسترونغ" يفوز بسباق الفورمولا2 الأول في حلبة كورنيش جدة
سبق

حقَّق سائق أكاديمية فيراري ماركوس آرمسترونغ الفوز بسباق جدة الأول، الجولة قبل الأخيرة من بطولة الفورمولا2 لموسم 2021.

بدأ النيوزيلندي السباق من المركز الثاني خلف مواطنه ليام لوسون، لكنه تمكَّن من تجاوزه مع انطلاقة السباق، قبل أن يتمكن من توسيع الفارق ليعبر خط النهاية في المركز الأول.

وعند المنعطف الأول تمكّن آرمسترونغ من التقدم على سائق فريق هايتيك، لكنّ حادثًا جمع بين السائقين أولي كالدويل وجيليرمي سامايا ومارينو ساتو عند المنعطف الرابع أدى إلى دخول سيارة الأمان الأولى. وواصل كالدويل سباقه بعد استبدال جناحه، في حين انسحب كل من سامايا وساتو من السباق.

وبعد استئناف السباق وجد السائق الصيني جوانيو زو نفسه في مركز خاطئ على مسار الحلبة؛ تسبَّب بحادث مع السائق كريستيان لوندغارد في اللفة الرابعة عند المنعطف الثاني؛ ليتراجع الصيني إلى المراكز المتأخرة في السباق؛ ويصبح خارج المنافسة على النقاط.

وبعد تطبيق سيارة الأمان الافتراضية لفترة قصيرة كان السائقون العشرة الأوائل على الشكل الآتي: آرمسترونغ، لوسون، رالف بوشونغ، يوري فيبز، فيليبي دروغوفيتش، تيو بورشير، روبيرت شفارتزمان وأوسكار بياستري.

ودخلت سيارة الأمان السباق في اللفة الـ14 بعد انزلاق سيارة فريق :إيه آر تي" التابعة لبورشير عند المنعطف الـ22.

وفي نهاية السباق تمكَّن آرمسترونغ من تحقيق فوز طال انتظاره أمام ثنائي فريق هايتيك لوسون ويوري فبيز. وكان المركز الرابع من نصيب سائق "يو إن آي فيرتيوزي" فيليبي دروغوفيتش.

واحتل المركز الخامس في سباق جدة الأول سائق فريق كارلين جيهان داروفالا، الذي كان قادرًا على التقدم في السباق بعد تجاوزَيْن رائعَيْن على السائقَيْن بياستري ولونودغارد.

واكتفى شفارتزمان بالمركز السادس أمام لوندغارد وسائق فريق كارلين دان تيكتوم. وأكمل السائق بياستري (بريما) وسائق فريق ترايدنت بينت فيسكال المراكز العشرة الأولى.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
08:09 PM

"آرمسترونغ" يفوز بسباق الفورمولا2 الأول في حلبة كورنيش جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقَّق سائق أكاديمية فيراري ماركوس آرمسترونغ الفوز بسباق جدة الأول، الجولة قبل الأخيرة من بطولة الفورمولا2 لموسم 2021.

بدأ النيوزيلندي السباق من المركز الثاني خلف مواطنه ليام لوسون، لكنه تمكَّن من تجاوزه مع انطلاقة السباق، قبل أن يتمكن من توسيع الفارق ليعبر خط النهاية في المركز الأول.

وعند المنعطف الأول تمكّن آرمسترونغ من التقدم على سائق فريق هايتيك، لكنّ حادثًا جمع بين السائقين أولي كالدويل وجيليرمي سامايا ومارينو ساتو عند المنعطف الرابع أدى إلى دخول سيارة الأمان الأولى. وواصل كالدويل سباقه بعد استبدال جناحه، في حين انسحب كل من سامايا وساتو من السباق.

وبعد استئناف السباق وجد السائق الصيني جوانيو زو نفسه في مركز خاطئ على مسار الحلبة؛ تسبَّب بحادث مع السائق كريستيان لوندغارد في اللفة الرابعة عند المنعطف الثاني؛ ليتراجع الصيني إلى المراكز المتأخرة في السباق؛ ويصبح خارج المنافسة على النقاط.

وبعد تطبيق سيارة الأمان الافتراضية لفترة قصيرة كان السائقون العشرة الأوائل على الشكل الآتي: آرمسترونغ، لوسون، رالف بوشونغ، يوري فيبز، فيليبي دروغوفيتش، تيو بورشير، روبيرت شفارتزمان وأوسكار بياستري.

ودخلت سيارة الأمان السباق في اللفة الـ14 بعد انزلاق سيارة فريق :إيه آر تي" التابعة لبورشير عند المنعطف الـ22.

وفي نهاية السباق تمكَّن آرمسترونغ من تحقيق فوز طال انتظاره أمام ثنائي فريق هايتيك لوسون ويوري فبيز. وكان المركز الرابع من نصيب سائق "يو إن آي فيرتيوزي" فيليبي دروغوفيتش.

واحتل المركز الخامس في سباق جدة الأول سائق فريق كارلين جيهان داروفالا، الذي كان قادرًا على التقدم في السباق بعد تجاوزَيْن رائعَيْن على السائقَيْن بياستري ولونودغارد.

واكتفى شفارتزمان بالمركز السادس أمام لوندغارد وسائق فريق كارلين دان تيكتوم. وأكمل السائق بياستري (بريما) وسائق فريق ترايدنت بينت فيسكال المراكز العشرة الأولى.

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