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كورونا في القارة السمراء.. جنوب أفريقيا 3740 حالة والسودان 35 إصابة جديدة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيل 3740 حالة إصابة، و213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 564 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.612 حالة.

ياتي هذا فيما سجلت السودان خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 5 حالات وفاة وتسجيل 16 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن الإصابات بالفيروس ارتفعت منذ انتشار الجائحة إلى 12033، فيما بلغت حالات الوفاة 786 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في القارة السمراء.. جنوب أفريقيا 3740 حالة والسودان 35 إصابة جديدة
سبق

أعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيل 3740 حالة إصابة، و213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 564 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.612 حالة.

ياتي هذا فيما سجلت السودان خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 5 حالات وفاة وتسجيل 16 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن الإصابات بالفيروس ارتفعت منذ انتشار الجائحة إلى 12033، فيما بلغت حالات الوفاة 786 حالة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
06:40 PM

كورونا في القارة السمراء.. جنوب أفريقيا 3740 حالة والسودان 35 إصابة جديدة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيل 3740 حالة إصابة، و213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 564 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.612 حالة.

ياتي هذا فيما سجلت السودان خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 5 حالات وفاة وتسجيل 16 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن الإصابات بالفيروس ارتفعت منذ انتشار الجائحة إلى 12033، فيما بلغت حالات الوفاة 786 حالة.

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