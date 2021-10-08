أكثر من 1.5 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة رئاسة المسجد النبوي

ترجمة 511 مادة صوتية ومرئية و124 حديثاً صحيحاً بعدد 4 لغات

عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للغات والترجمة، على ترجمة 1.508.588 كلمة ما بين اللغات الأردية والفرنسية والملاوية والإنجليزية والهوسا والبنغالية والتركية خلال هذا العام، إضافة إلى ترجمة 511 مادة صوتية ومرئية، وترجمة 124 حديثاً صحيحاً بعدد 4 لغات ونشرها عبر قناة السنة النبوية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتسجيل 30 حلقة باللغة الإنجليزية عن السيرة النبوية من داخل المسجد النبوي.

وأبان التقرير الذي أصدرته الرئاسة، أن محتوى الموقع الإلكتروني ترجم نحو 638 و1610 محتويات مترجمة للتواصل الاجتماعي، وعرض 56 محتوى مترجماً للشاشات الإلكترونية و616 محتوى للتطبيقات الذكية و1784 محتوى مترجماً عبر منصة الإنجاز "AMS"، إضافة إلى 700 منشور مترجم من الخطب و371 خطبة مترجمة.

تأتي هذه الخدمات مواكبة لعجلة التطورات التي تشهدها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في جميع المجالات للارتقاء بمستوى خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات لغير الناطقين باللغة العربية.