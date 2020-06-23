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اللجنة الفنية تقيم دورة عالمية للمدربين الوطنيين

تستضيف اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي فرانك لودولف ومدير التعليم بالاتحاد الايرلندي نيال أوريقن لتقديم دورة للمدربين الوطنيين عن بعد.

وستقام في الأول من يوليو المقبل، وسيتم بثها عبر الإنترنت عند الساعة التاسعة مساءً.

سيكون عنوان محاضرة فرانك لودولف مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي "تعليم المدربين في الاتحاد الأوربي "، أما محاضرة نيال أوريقن فهي بعنوان "إدارة البيئة التي تركز على المتعلم".

وهذه الدورة مخصصة للمدربين المهتمين بحضور برامج وأنشطة التعليم المستمر للجنة الفنية والتي تتضمن ورش عمل ومحاضرات واجتماعات مع متخصصين، وسوف يحصل المدربون الذين يحضرون على شهادة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويهدف برنامج اللجنة الفنية في إقامة الأنشطة والمحاضرات إلى زيادة المعارف والعلوم

والخبرات للمدربين السعوديين ،والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتواجدة في المملكة، ومد جسور العلاقات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط التالي :

https://tcsaff.wufoo.com/forms/m2n4rfn0dm70s7/

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة الفنية تقيم دورة عالمية للمدربين الوطنيين
سبق

تستضيف اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي فرانك لودولف ومدير التعليم بالاتحاد الايرلندي نيال أوريقن لتقديم دورة للمدربين الوطنيين عن بعد.

وستقام في الأول من يوليو المقبل، وسيتم بثها عبر الإنترنت عند الساعة التاسعة مساءً.

سيكون عنوان محاضرة فرانك لودولف مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي "تعليم المدربين في الاتحاد الأوربي "، أما محاضرة نيال أوريقن فهي بعنوان "إدارة البيئة التي تركز على المتعلم".

وهذه الدورة مخصصة للمدربين المهتمين بحضور برامج وأنشطة التعليم المستمر للجنة الفنية والتي تتضمن ورش عمل ومحاضرات واجتماعات مع متخصصين، وسوف يحصل المدربون الذين يحضرون على شهادة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويهدف برنامج اللجنة الفنية في إقامة الأنشطة والمحاضرات إلى زيادة المعارف والعلوم

والخبرات للمدربين السعوديين ،والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتواجدة في المملكة، ومد جسور العلاقات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط التالي :

https://tcsaff.wufoo.com/forms/m2n4rfn0dm70s7/

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:01 PM

اللجنة الفنية تقيم دورة عالمية للمدربين الوطنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي فرانك لودولف ومدير التعليم بالاتحاد الايرلندي نيال أوريقن لتقديم دورة للمدربين الوطنيين عن بعد.

وستقام في الأول من يوليو المقبل، وسيتم بثها عبر الإنترنت عند الساعة التاسعة مساءً.

سيكون عنوان محاضرة فرانك لودولف مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي "تعليم المدربين في الاتحاد الأوربي "، أما محاضرة نيال أوريقن فهي بعنوان "إدارة البيئة التي تركز على المتعلم".

وهذه الدورة مخصصة للمدربين المهتمين بحضور برامج وأنشطة التعليم المستمر للجنة الفنية والتي تتضمن ورش عمل ومحاضرات واجتماعات مع متخصصين، وسوف يحصل المدربون الذين يحضرون على شهادة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويهدف برنامج اللجنة الفنية في إقامة الأنشطة والمحاضرات إلى زيادة المعارف والعلوم

والخبرات للمدربين السعوديين ،والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتواجدة في المملكة، ومد جسور العلاقات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط التالي :

https://tcsaff.wufoo.com/forms/m2n4rfn0dm70s7/

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