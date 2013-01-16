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مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينفذ مشروعًا لتعزيز السياسات اللغوية

في المؤسسات الحكومية السعودية

نفّذ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشروع دليل السياسة اللغوية للمؤسسات السعودية؛ وذلك سعياً إلى تفعيل القرارات والأنظمة المتعلقة باللغة العربية في نطاق المؤسسات الحكومية السعودية، وتنمية الوعي بين العاملين في المؤسسات الحكومية السعودية بأهمية الشأن اللغوي وارتباطه بالعديد من القرارات والأنظمة على مختلف المستويات، إضافةً إلى تقديم خطوات إجرائية، ودليل عمل تنفيذي يحفظ للعربية مكانتها في المؤسسات الحكومية السعودية، ويجوِّد ويضبط الاستعمال اللغوي.

ويواكب المشروع أهداف المجمع الاستراتيجية، ومهامه الأساسية التي نص عليها التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، منها: توحيد المرجعية العلمية داخلياً فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها والعمل على تحقيق ذلك خارجياً، والمحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقاً وكتابة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وذلك ضمن جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لتنمية الوعي بأهمية التخطيط والسياسة اللغوية السعودية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية.

ويتضمّن المشروع استعراضاً للسياسة اللغوية السعودية؛ انطلاقًا من الأنظمة والتشريعات المختلفة ذات الصلة، ويسعى إلى تقديمها بشكل ملائم للعاملين في المؤسسات الحكومية، وعرضها بشكل يسهل على القارئ معرفة أبرز التوجيهات والسياسات الرسمية ذات العلاقة، كما يتضمن دليلاً تنفيذياً للتحرير اللغوي في المؤسسات الحكومية يتناول الاحتياجات اللغوية في التحرير اللغوي ويعرضها بصورة علمية وظيفية.

يُذكر أن المشروع هو إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، وللمشروع إطار نظري، فيما يستهدف إطاره العملي تدريب ما يزيد على ألف موظف حكومي في عشرين وزارة وهيئة حكومية، عبر أربعين دورة تدريبية، تنصبُّ في موضوعين رئيسين، هما: مهارات الكتابة للإداريين، والقواعد الأساسية في الكتابة العربية، واختِير الموضوعان بناءً على دراسة الاحتياجات الدقيقة في المواقف اللغوية الوظيفية. وقد بدأت أولى الدورات التدريبية للمشروع، إذ أقيمت عدة دورات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، وتستمر الدورة لمدة يومين بمعدل ثماني (8) ساعات تدريبية.

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مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينفذ مشروعًا لتعزيز السياسات اللغوية
سبق

نفّذ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشروع دليل السياسة اللغوية للمؤسسات السعودية؛ وذلك سعياً إلى تفعيل القرارات والأنظمة المتعلقة باللغة العربية في نطاق المؤسسات الحكومية السعودية، وتنمية الوعي بين العاملين في المؤسسات الحكومية السعودية بأهمية الشأن اللغوي وارتباطه بالعديد من القرارات والأنظمة على مختلف المستويات، إضافةً إلى تقديم خطوات إجرائية، ودليل عمل تنفيذي يحفظ للعربية مكانتها في المؤسسات الحكومية السعودية، ويجوِّد ويضبط الاستعمال اللغوي.

ويواكب المشروع أهداف المجمع الاستراتيجية، ومهامه الأساسية التي نص عليها التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، منها: توحيد المرجعية العلمية داخلياً فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها والعمل على تحقيق ذلك خارجياً، والمحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقاً وكتابة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وذلك ضمن جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لتنمية الوعي بأهمية التخطيط والسياسة اللغوية السعودية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية.

ويتضمّن المشروع استعراضاً للسياسة اللغوية السعودية؛ انطلاقًا من الأنظمة والتشريعات المختلفة ذات الصلة، ويسعى إلى تقديمها بشكل ملائم للعاملين في المؤسسات الحكومية، وعرضها بشكل يسهل على القارئ معرفة أبرز التوجيهات والسياسات الرسمية ذات العلاقة، كما يتضمن دليلاً تنفيذياً للتحرير اللغوي في المؤسسات الحكومية يتناول الاحتياجات اللغوية في التحرير اللغوي ويعرضها بصورة علمية وظيفية.

يُذكر أن المشروع هو إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، وللمشروع إطار نظري، فيما يستهدف إطاره العملي تدريب ما يزيد على ألف موظف حكومي في عشرين وزارة وهيئة حكومية، عبر أربعين دورة تدريبية، تنصبُّ في موضوعين رئيسين، هما: مهارات الكتابة للإداريين، والقواعد الأساسية في الكتابة العربية، واختِير الموضوعان بناءً على دراسة الاحتياجات الدقيقة في المواقف اللغوية الوظيفية. وقد بدأت أولى الدورات التدريبية للمشروع، إذ أقيمت عدة دورات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، وتستمر الدورة لمدة يومين بمعدل ثماني (8) ساعات تدريبية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
06:13 PM

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينفذ مشروعًا لتعزيز السياسات اللغوية

في المؤسسات الحكومية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشروع دليل السياسة اللغوية للمؤسسات السعودية؛ وذلك سعياً إلى تفعيل القرارات والأنظمة المتعلقة باللغة العربية في نطاق المؤسسات الحكومية السعودية، وتنمية الوعي بين العاملين في المؤسسات الحكومية السعودية بأهمية الشأن اللغوي وارتباطه بالعديد من القرارات والأنظمة على مختلف المستويات، إضافةً إلى تقديم خطوات إجرائية، ودليل عمل تنفيذي يحفظ للعربية مكانتها في المؤسسات الحكومية السعودية، ويجوِّد ويضبط الاستعمال اللغوي.

ويواكب المشروع أهداف المجمع الاستراتيجية، ومهامه الأساسية التي نص عليها التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، منها: توحيد المرجعية العلمية داخلياً فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها والعمل على تحقيق ذلك خارجياً، والمحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقاً وكتابة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وذلك ضمن جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لتنمية الوعي بأهمية التخطيط والسياسة اللغوية السعودية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية.

ويتضمّن المشروع استعراضاً للسياسة اللغوية السعودية؛ انطلاقًا من الأنظمة والتشريعات المختلفة ذات الصلة، ويسعى إلى تقديمها بشكل ملائم للعاملين في المؤسسات الحكومية، وعرضها بشكل يسهل على القارئ معرفة أبرز التوجيهات والسياسات الرسمية ذات العلاقة، كما يتضمن دليلاً تنفيذياً للتحرير اللغوي في المؤسسات الحكومية يتناول الاحتياجات اللغوية في التحرير اللغوي ويعرضها بصورة علمية وظيفية.

يُذكر أن المشروع هو إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، وللمشروع إطار نظري، فيما يستهدف إطاره العملي تدريب ما يزيد على ألف موظف حكومي في عشرين وزارة وهيئة حكومية، عبر أربعين دورة تدريبية، تنصبُّ في موضوعين رئيسين، هما: مهارات الكتابة للإداريين، والقواعد الأساسية في الكتابة العربية، واختِير الموضوعان بناءً على دراسة الاحتياجات الدقيقة في المواقف اللغوية الوظيفية. وقد بدأت أولى الدورات التدريبية للمشروع، إذ أقيمت عدة دورات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، وتستمر الدورة لمدة يومين بمعدل ثماني (8) ساعات تدريبية.

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