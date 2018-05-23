"ريف الخيرية" توقّع اتفاقية شراكة مع "صحافيو الوطن"

لإبراز برامج الجمعية التوعوية والاجتماعية والتدريبية إعلامياً

وُقّعت اتفاقية شراكة بين جمعية ريف الخيرية وملتقى "صحافيو الوطن"، بمقر الجمعية بمدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد البكيري، والمدير التنفيذي للجمعية حمود بن فهد الحمود.

ومثل "صحافيو الوطن" رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل، بحضور مدير المسؤولية الاجتماعية لـ"صحافيو الوطن" عبيد البرغش.

وتهدف الشراكة إلى دعم مشاريع الجمعية من خلال ما يمتلكه "صحافيو الوطن" من كوادر إعلامية متخصصة، وتغطية هذه المشاريع إعلامياً، ومساندتها في تنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف الطرفين، ومنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية في مدينة الرياض.

وتشمل هذه الشراكة التطوير والتدريب لقسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، حيث تتمتع جمعية ريف الخيرية بأن لديها البرامج التوعوية والرعاية الاجتماعية وبرامج التنمية الأسرية والبرامج التعليمية والمهنية التي تستحق إبرازها إعلامياً.

وجاءت هذه الخطوة إيماناً من ملتقى "صحافيو الوطن" برسالة جمعية ريف الخيرية وأهدافها الاستراتيجية الوطنية أتت هذه الشراكة النوعية.

وثمّن "البكيري" جهود "صحافيو الوطن"، وعبّر عن سعادته بهذه الشراكة التي تصبّ في مصلحة الوطن كتنمية مستدامة للمجتمع الريفي في شتى المجالات، كما شكر "العجل" جمعية ريف الخيرية على ما تقدمه من برامج نوعية تحقق الاستدامة للمستفيدين من برامجها.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط واستراتيجيات "صحافيو الوطن" لدعم القطاع الخيري إعلامياً وإبراز نشاطاته للمجتمع كواجب وطني.