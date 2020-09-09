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"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

34 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 1907

سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:18 PM

الأردن يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

34 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 1907

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.

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