الأردن يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

34 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 1907

سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.