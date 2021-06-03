من أجل الاستقرار.. الاتحاد يمدد عقد كريم الأحمدي حتى 2022

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الخميس، تمديد عقد المحترف المغربي كريم الأحمدي قائد الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل 2022.

من جانبه تمنّى مجلس إدارة الاتحاد التوفيق للاعب الذي يواصل رحلته الاحترافية مع الفريق للعام الرابع، وأن يسهم مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

وانتقل الأحمدي، 36 عامًا، إلى الفريق الغربي صيف 2018 قادمًا من صفوف فريق أيندهوفن الهولندي، وكانت أولى مواجهاته مع الفريق مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال التي شهدت هدفه الأول بالقميص الأصفر والأسود.