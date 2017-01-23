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"تعليم الرياض" ينظّم دورة تأهيلية للمعلمين المشاركين في برنامج STEAM

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض -ممثلة في إدارة الموهوبين- دورةً تدريبية لتأهيل وتدريب المعلمين المشاركين في برنامج (STEAM) خلال الفترة 16- 18 من جمادى الأولى 1440هـ، بمدارس المجد الأهلية بحي نمار.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن تنفيذ آلية برنامج (STEAM) التي تتطلب تدريب وتأهيل المعلمين المشاركين في البرنامج، والذي يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وأشار "العقيل" إلى أنه تم ترشيح 20 معلماً للمشاركة في البرنامج.

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"تعليم الرياض" ينظّم دورة تأهيلية للمعلمين المشاركين في برنامج STEAM
سبق

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض -ممثلة في إدارة الموهوبين- دورةً تدريبية لتأهيل وتدريب المعلمين المشاركين في برنامج (STEAM) خلال الفترة 16- 18 من جمادى الأولى 1440هـ، بمدارس المجد الأهلية بحي نمار.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن تنفيذ آلية برنامج (STEAM) التي تتطلب تدريب وتأهيل المعلمين المشاركين في البرنامج، والذي يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وأشار "العقيل" إلى أنه تم ترشيح 20 معلماً للمشاركة في البرنامج.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:55 AM

"تعليم الرياض" ينظّم دورة تأهيلية للمعلمين المشاركين في برنامج STEAM

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض -ممثلة في إدارة الموهوبين- دورةً تدريبية لتأهيل وتدريب المعلمين المشاركين في برنامج (STEAM) خلال الفترة 16- 18 من جمادى الأولى 1440هـ، بمدارس المجد الأهلية بحي نمار.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن تنفيذ آلية برنامج (STEAM) التي تتطلب تدريب وتأهيل المعلمين المشاركين في البرنامج، والذي يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وأشار "العقيل" إلى أنه تم ترشيح 20 معلماً للمشاركة في البرنامج.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,336
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,574
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,503

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