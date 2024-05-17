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شاهد.. إتلاف ومصادرة 500 وجبة فاسدة في مطعم مخالف بمكة

فيما ضُبط 81 كيسًا من السوبيا مجهولة المصدر بحوزة باعة جائلين

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تم مصادرة و إتلاف 500 وجبة غذائية فاسدة محضرة في مطعم غير مرخص لعمل الوجبات ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، داخل نطاق البلدية بحي المعابدة.

وأشار إلى أنه تم ضبط أيضاً 81 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية.

وتواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الحملات لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

مكة المكرمة مطعم مخالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إتلاف ومصادرة 500 وجبة فاسدة في مطعم مخالف بمكة
سبق

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تم مصادرة و إتلاف 500 وجبة غذائية فاسدة محضرة في مطعم غير مرخص لعمل الوجبات ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، داخل نطاق البلدية بحي المعابدة.

وأشار إلى أنه تم ضبط أيضاً 81 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية.

وتواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الحملات لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:17 PM

شاهد.. إتلاف ومصادرة 500 وجبة فاسدة في مطعم مخالف بمكة

فيما ضُبط 81 كيسًا من السوبيا مجهولة المصدر بحوزة باعة جائلين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تم مصادرة و إتلاف 500 وجبة غذائية فاسدة محضرة في مطعم غير مرخص لعمل الوجبات ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، داخل نطاق البلدية بحي المعابدة.

وأشار إلى أنه تم ضبط أيضاً 81 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية.

وتواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الحملات لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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