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"كم مترًا يصل فيروس كورونا"؟.. "الصحة الروسية" تجيب

نشرت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة تتحدّث عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.


وقال رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية: إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات!.

فيروس كورونا الجديد

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"كم مترًا يصل فيروس كورونا"؟.. "الصحة الروسية" تجيب
سبق

نشرت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة تتحدّث عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.


وقال رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية: إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات!.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:53 PM

"كم مترًا يصل فيروس كورونا"؟.. "الصحة الروسية" تجيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,166

نشرت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة تتحدّث عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.


وقال رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية: إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات!.

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