"كم مترًا يصل فيروس كورونا"؟.. "الصحة الروسية" تجيب

نشرت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة تتحدّث عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.



وقال رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية: إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات!.