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الجامعة العربية: قرار الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين إجراء عدائي

تهدد بتصفية القضية الفلسطينية والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً

أكدت جامعة الدول العربية أن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسلة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً، وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة بدءاً من القرار الأمريكي بشأن القدس إلى محاولات تقويض "الأونروا "وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم تعقيباً على القرار الأمريكي: هذا القرار ترفضه أيضاً الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية في أكثر من مناسبة بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها انطلاقاً من حرصها على مبادئ القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة الذي تقوضه الإدارة الأمريكية بهذه الإجراءات العدائية.

وأضاف: هذه الإجراءات لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني بقدر ما تعيد تأكيد الانحياز الأمريكي المطلق للمواقف والسياسات الإسرائيلية المعادية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق السلام العادل مدخل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الأمين العام المساعد أن هذا الإجراء الأمريكي الجديد سيضاف بالنتيجة إلى سلسلة الإجراءات الأمريكية السابقة المعزولة والمرفوضة عربياً ودولياً.

وأكد أن ذلك لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته ليواصل صموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة العربية: قرار الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين إجراء عدائي
سبق

أكدت جامعة الدول العربية أن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسلة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً، وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة بدءاً من القرار الأمريكي بشأن القدس إلى محاولات تقويض "الأونروا "وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم تعقيباً على القرار الأمريكي: هذا القرار ترفضه أيضاً الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية في أكثر من مناسبة بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها انطلاقاً من حرصها على مبادئ القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة الذي تقوضه الإدارة الأمريكية بهذه الإجراءات العدائية.

وأضاف: هذه الإجراءات لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني بقدر ما تعيد تأكيد الانحياز الأمريكي المطلق للمواقف والسياسات الإسرائيلية المعادية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق السلام العادل مدخل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الأمين العام المساعد أن هذا الإجراء الأمريكي الجديد سيضاف بالنتيجة إلى سلسلة الإجراءات الأمريكية السابقة المعزولة والمرفوضة عربياً ودولياً.

وأكد أن ذلك لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته ليواصل صموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
04:11 PM

الجامعة العربية: قرار الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين إجراء عدائي

تهدد بتصفية القضية الفلسطينية والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت جامعة الدول العربية أن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسلة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً، وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة بدءاً من القرار الأمريكي بشأن القدس إلى محاولات تقويض "الأونروا "وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم تعقيباً على القرار الأمريكي: هذا القرار ترفضه أيضاً الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية في أكثر من مناسبة بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها انطلاقاً من حرصها على مبادئ القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة الذي تقوضه الإدارة الأمريكية بهذه الإجراءات العدائية.

وأضاف: هذه الإجراءات لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني بقدر ما تعيد تأكيد الانحياز الأمريكي المطلق للمواقف والسياسات الإسرائيلية المعادية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق السلام العادل مدخل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الأمين العام المساعد أن هذا الإجراء الأمريكي الجديد سيضاف بالنتيجة إلى سلسلة الإجراءات الأمريكية السابقة المعزولة والمرفوضة عربياً ودولياً.

وأكد أن ذلك لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته ليواصل صموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية.

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