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جامعة الملك فيصل تعلن نتائج قبول برامج الدراسات العليا للعام 1442-1443هـ

بزيادة برامج تجاوزت 20% وأكثر من 40% من مقاعد القبول

أعلنت جامعة الملك فيصل، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442-1443هـ.

تم القبول وفق ما حددته الأقسام العلمية من شروط في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية.

وأضاف، أنه في إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا، حققت خلال العامين الماضيين نموًا مطردًا، بنسبة 80%، حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة، وبزيادة في هذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج، وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

ودعا عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح من خلال بوابة القبول للدراسات العليا. على الرابط التالي: https://services.kfu.edu.sa/Admission/Graduate-guarantee.aspx

كما نوه بأن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

وأوضح، أن العمادة ستقوم خلال الأيام المقبلة بإطلاق الإصدار الثاني لدليل التسجيل وسداد الرسوم؛ والذي يحتوي على شرح عدة خدمات وهي: (آلية سداد الرسوم، ورفع إيصال السداد، وتسجيل المقررات، والرسوم الدراسية للمستوى الأول، وتخفيض الرسوم، وغيرها).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة الملك فيصل تعلن نتائج قبول برامج الدراسات العليا للعام 1442-1443هـ
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442-1443هـ.

تم القبول وفق ما حددته الأقسام العلمية من شروط في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية.

وأضاف، أنه في إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا، حققت خلال العامين الماضيين نموًا مطردًا، بنسبة 80%، حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة، وبزيادة في هذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج، وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

ودعا عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح من خلال بوابة القبول للدراسات العليا. على الرابط التالي: https://services.kfu.edu.sa/Admission/Graduate-guarantee.aspx

كما نوه بأن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

وأوضح، أن العمادة ستقوم خلال الأيام المقبلة بإطلاق الإصدار الثاني لدليل التسجيل وسداد الرسوم؛ والذي يحتوي على شرح عدة خدمات وهي: (آلية سداد الرسوم، ورفع إيصال السداد، وتسجيل المقررات، والرسوم الدراسية للمستوى الأول، وتخفيض الرسوم، وغيرها).

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
05:47 PM

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج قبول برامج الدراسات العليا للعام 1442-1443هـ

بزيادة برامج تجاوزت 20% وأكثر من 40% من مقاعد القبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت جامعة الملك فيصل، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442-1443هـ.

تم القبول وفق ما حددته الأقسام العلمية من شروط في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية.

وأضاف، أنه في إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا، حققت خلال العامين الماضيين نموًا مطردًا، بنسبة 80%، حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج قرابة أربعة آلاف طالب وطالبة، وبزيادة في هذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج، وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

ودعا عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح من خلال بوابة القبول للدراسات العليا. على الرابط التالي: https://services.kfu.edu.sa/Admission/Graduate-guarantee.aspx

كما نوه بأن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

وأوضح، أن العمادة ستقوم خلال الأيام المقبلة بإطلاق الإصدار الثاني لدليل التسجيل وسداد الرسوم؛ والذي يحتوي على شرح عدة خدمات وهي: (آلية سداد الرسوم، ورفع إيصال السداد، وتسجيل المقررات، والرسوم الدراسية للمستوى الأول، وتخفيض الرسوم، وغيرها).

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