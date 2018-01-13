النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطان عمان الجديد: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول

تعهد بالعمل ضمن منظمة الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات الدولية

أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار.

وقال السلطان "هيثم": السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

السلطان هيثم بن طارق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سلطان عمان الجديد: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول
سبق

أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار.

وقال السلطان "هيثم": السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
01:00 PM

سلطان عمان الجديد: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول

تعهد بالعمل ضمن منظمة الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
37,741

أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار.

وقال السلطان "هيثم": السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة