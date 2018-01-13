أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار. وقال السلطان "هيثم": السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية. وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

سلطان عمان الجديد: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-11 أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار.



وقال السلطان "هيثم": السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية.



وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 01:00 PM

سلطان عمان الجديد: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول تعهد بالعمل ضمن منظمة الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات الدولية





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أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار.



وقال السلطان "هيثم": السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية.



وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.