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"عبية" ‏المؤسس و63 فارساً تحكي فتح الرياض باحتفالات "تعليم الزلفي" باليوم الوطني

عرضة وندوة وسباق وكأس وأركان فنية ومجالس شعبية في القرية التراثية

احتفت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي باليوم الوطني 91 بطريقة مشوقة مبتكرة، طريقة تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز "عبية" و63 فارساً شاركوا في فتح الرياض بمعية المؤسس -طيب الله ثراه- إضافة لإقامة مناشط وفعاليات متنوعة تعبر عن حب الوطن ومشاعر الفرح بهذه المناسبة الغالية لدى جميع فئات المجتمع.

وتفصيلاً، احتفت إدارة تعليم الزلفي باليوم الوطني 91، ‏بعدد الفعاليات والمناشط والبرامج، حيث نظمت برنامجاً بعنواناً "عبيّة" ‏تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج قام بها مجموعة من الفرسان، تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز، و63 فارساً الذين استطاعوا بمعيته -طيب الله ثراه- فتح الرياض وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة، وتخلل العرض التمثيلي استقبال الأبطال 63 بالعرضة السعودية.

وتضمّنت الفعاليات تنظيم بطولة لقفز الحواجز، وسباق الخيل، وكأس لليوم الوطني، إضافة إلى تنظيم أركان فنية ومجالس شعبية في قرية علقة التراثية، مع مشاركة السيارات الكلاسيكية.

واشتملت البرامج على إقامة ‏ندوة افتراضية تاريخية وطنية، إضافةً إلى تنظيم منافسات رياضية متنوعة، حضرها مدير "التعليم" محمد الطريقي ومساعده للشؤون التعليمية وعدد من قيادات التعليم والمسؤولين وأعيان المجتمع.

يشار إلى أن "عبية" كان الاسم الذي تحمله الفرس المفضلة لدى الملك عبدالعزيز. وتشتهر هذه الفرس على نطاق واسع بين السعوديين؛ لكونها الفرس التي امتطاها الملك عبدالعزيز خلال معاركه لتوحيد منطقة نجد، قلب المملكة العربية السعودية، ومن ثم تأسيس المملكة.

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"عبية" ‏المؤسس و63 فارساً تحكي فتح الرياض باحتفالات "تعليم الزلفي" باليوم الوطني
سبق

احتفت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي باليوم الوطني 91 بطريقة مشوقة مبتكرة، طريقة تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز "عبية" و63 فارساً شاركوا في فتح الرياض بمعية المؤسس -طيب الله ثراه- إضافة لإقامة مناشط وفعاليات متنوعة تعبر عن حب الوطن ومشاعر الفرح بهذه المناسبة الغالية لدى جميع فئات المجتمع.

وتفصيلاً، احتفت إدارة تعليم الزلفي باليوم الوطني 91، ‏بعدد الفعاليات والمناشط والبرامج، حيث نظمت برنامجاً بعنواناً "عبيّة" ‏تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج قام بها مجموعة من الفرسان، تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز، و63 فارساً الذين استطاعوا بمعيته -طيب الله ثراه- فتح الرياض وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة، وتخلل العرض التمثيلي استقبال الأبطال 63 بالعرضة السعودية.

وتضمّنت الفعاليات تنظيم بطولة لقفز الحواجز، وسباق الخيل، وكأس لليوم الوطني، إضافة إلى تنظيم أركان فنية ومجالس شعبية في قرية علقة التراثية، مع مشاركة السيارات الكلاسيكية.

واشتملت البرامج على إقامة ‏ندوة افتراضية تاريخية وطنية، إضافةً إلى تنظيم منافسات رياضية متنوعة، حضرها مدير "التعليم" محمد الطريقي ومساعده للشؤون التعليمية وعدد من قيادات التعليم والمسؤولين وأعيان المجتمع.

يشار إلى أن "عبية" كان الاسم الذي تحمله الفرس المفضلة لدى الملك عبدالعزيز. وتشتهر هذه الفرس على نطاق واسع بين السعوديين؛ لكونها الفرس التي امتطاها الملك عبدالعزيز خلال معاركه لتوحيد منطقة نجد، قلب المملكة العربية السعودية، ومن ثم تأسيس المملكة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:03 PM

"عبية" ‏المؤسس و63 فارساً تحكي فتح الرياض باحتفالات "تعليم الزلفي" باليوم الوطني

عرضة وندوة وسباق وكأس وأركان فنية ومجالس شعبية في القرية التراثية

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فلاح الجوفان - الزلفي
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احتفت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي باليوم الوطني 91 بطريقة مشوقة مبتكرة، طريقة تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز "عبية" و63 فارساً شاركوا في فتح الرياض بمعية المؤسس -طيب الله ثراه- إضافة لإقامة مناشط وفعاليات متنوعة تعبر عن حب الوطن ومشاعر الفرح بهذه المناسبة الغالية لدى جميع فئات المجتمع.

وتفصيلاً، احتفت إدارة تعليم الزلفي باليوم الوطني 91، ‏بعدد الفعاليات والمناشط والبرامج، حيث نظمت برنامجاً بعنواناً "عبيّة" ‏تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج قام بها مجموعة من الفرسان، تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز، و63 فارساً الذين استطاعوا بمعيته -طيب الله ثراه- فتح الرياض وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة، وتخلل العرض التمثيلي استقبال الأبطال 63 بالعرضة السعودية.

وتضمّنت الفعاليات تنظيم بطولة لقفز الحواجز، وسباق الخيل، وكأس لليوم الوطني، إضافة إلى تنظيم أركان فنية ومجالس شعبية في قرية علقة التراثية، مع مشاركة السيارات الكلاسيكية.

واشتملت البرامج على إقامة ‏ندوة افتراضية تاريخية وطنية، إضافةً إلى تنظيم منافسات رياضية متنوعة، حضرها مدير "التعليم" محمد الطريقي ومساعده للشؤون التعليمية وعدد من قيادات التعليم والمسؤولين وأعيان المجتمع.

يشار إلى أن "عبية" كان الاسم الذي تحمله الفرس المفضلة لدى الملك عبدالعزيز. وتشتهر هذه الفرس على نطاق واسع بين السعوديين؛ لكونها الفرس التي امتطاها الملك عبدالعزيز خلال معاركه لتوحيد منطقة نجد، قلب المملكة العربية السعودية، ومن ثم تأسيس المملكة.

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