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العثور على المبتعث السعودي المفقود بواشنطن بصحة جيدة

تم إيقافه بسبب مخالفة مرورية

أكد المبتعث ضاوي السمي العثور على المفقود ناصر البحيري بمركز شرطة قريب من واشنطن، حيث تم إيقافه بسبب مخالفة مرورية وهو بصحة جيدة .
يذكر أن ناصر أحد الطلاب المبتعثين بتخصص التمريض ورغب بتأجيل بعثته حيث تمت الموافقة بحسب حديث والده لـ"سبق"، فحاول إيجاد حجز من ولاية أوهايو التي يقطن بها لواشنطن فلم يجد، مما اضطره لاستخدام مركبته حتى وصل إلى هناك ونام في سيارته، حتى فتحت السفارة أبوابها فذهب لإنهاء بعض الأوراق والبحث عن حجز طيران عن طريق الملحقية.
وأضاف والده: لقد دخل إلى السفارة بالفعل وأفادوه بوجود حجز في الساعة الثانية ظهراً، فتواصل معي وأخبرته بأن الوقت لا يكفي ليتوجه للمطار، واقترحت عليه أن يركن سيارته في أي موقع آمن ويتجه للمطار ويغادر على متن رحلة أخرى، لكنه قال إنه سيتبرع بسيارته لأحد المحتاجين هناك، ثم اختفى وانقطع الاتصال به ولم يذهب للمطار.

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العثور على المبتعث السعودي المفقود بواشنطن بصحة جيدة
سبق

أكد المبتعث ضاوي السمي العثور على المفقود ناصر البحيري بمركز شرطة قريب من واشنطن، حيث تم إيقافه بسبب مخالفة مرورية وهو بصحة جيدة .
يذكر أن ناصر أحد الطلاب المبتعثين بتخصص التمريض ورغب بتأجيل بعثته حيث تمت الموافقة بحسب حديث والده لـ"سبق"، فحاول إيجاد حجز من ولاية أوهايو التي يقطن بها لواشنطن فلم يجد، مما اضطره لاستخدام مركبته حتى وصل إلى هناك ونام في سيارته، حتى فتحت السفارة أبوابها فذهب لإنهاء بعض الأوراق والبحث عن حجز طيران عن طريق الملحقية.
وأضاف والده: لقد دخل إلى السفارة بالفعل وأفادوه بوجود حجز في الساعة الثانية ظهراً، فتواصل معي وأخبرته بأن الوقت لا يكفي ليتوجه للمطار، واقترحت عليه أن يركن سيارته في أي موقع آمن ويتجه للمطار ويغادر على متن رحلة أخرى، لكنه قال إنه سيتبرع بسيارته لأحد المحتاجين هناك، ثم اختفى وانقطع الاتصال به ولم يذهب للمطار.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
07:03 PM

العثور على المبتعث السعودي المفقود بواشنطن بصحة جيدة

تم إيقافه بسبب مخالفة مرورية

A A A
محمد البقمي - الرياض
5
40,958

أكد المبتعث ضاوي السمي العثور على المفقود ناصر البحيري بمركز شرطة قريب من واشنطن، حيث تم إيقافه بسبب مخالفة مرورية وهو بصحة جيدة .
يذكر أن ناصر أحد الطلاب المبتعثين بتخصص التمريض ورغب بتأجيل بعثته حيث تمت الموافقة بحسب حديث والده لـ"سبق"، فحاول إيجاد حجز من ولاية أوهايو التي يقطن بها لواشنطن فلم يجد، مما اضطره لاستخدام مركبته حتى وصل إلى هناك ونام في سيارته، حتى فتحت السفارة أبوابها فذهب لإنهاء بعض الأوراق والبحث عن حجز طيران عن طريق الملحقية.
وأضاف والده: لقد دخل إلى السفارة بالفعل وأفادوه بوجود حجز في الساعة الثانية ظهراً، فتواصل معي وأخبرته بأن الوقت لا يكفي ليتوجه للمطار، واقترحت عليه أن يركن سيارته في أي موقع آمن ويتجه للمطار ويغادر على متن رحلة أخرى، لكنه قال إنه سيتبرع بسيارته لأحد المحتاجين هناك، ثم اختفى وانقطع الاتصال به ولم يذهب للمطار.

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