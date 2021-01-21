أمير مكة يثني على جهود "موسوعة جدة" والناشر والفريق العلمي

"محافظ جدة": الموسوعة إثراء للمكتبة العربية

تلقت "دار موسوعة جدة" ثناء وتقدير الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث أعرب عن شكره للناشر وللفريق العلمي للموسوعة على جهودهم.



وبدوره، أثنى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، على الموسوعة مشيراً في خطاب بعث به إلى ناشرها، أنها إثراء للمكتبة العربية.



وتُعد "موسوعة جدة" بمجلداتها الثمانية "الجغرافيا- التاريخ- الآثار والتراث- المجتمع- الثقافة- التجارة والاقتصاد- الوثائق الدولية- الأعلام" وصفحاتها التي تجاوزت الخمسة آلاف صفحة، والتي أعدها العشرات من أساتذة الجامعات والمتخصصين؛ عملاً علمياً محكّماً يوثّق لمدينة جدة منذ أكثر من 1400 عام.



ويأتي هذا العمل المميز من منطلق أهمية مدينة جدّة بوصفها البوابة الرئيسة للحرمين الشريفين، وللوطن بصفة عامّة، ما استوجب تفردها بعمل علميّ محكّم يوثّق للمراحل التي شهدتها المدينة في مسيرتها عبر تاريخها الثري، وترافق ذلك مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للأعمال الفكرية والثقافية التي توثّق لتاريخ ومراحل تطور المدن السعودية.