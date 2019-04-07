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كسارات تفتيت الجبال تتسبب بإزعاج أهالي صبيا جازان

"المساحة الجيولوجية" نفت وقوع أية هزات أرضية

سمع بعض سكان قرى شمال وشرق محافظة صبيا في منطقة جازان اليوم دوي انفجار قوي، وشعروا باهتزازات في الأرض. فيما نفت هيئة المساحة الجيولوجية وقوع هزات أرضية هذا اليوم في المنطقة.

وأرجع مصدر تلك الواقعة إلى الكسارات الواقعة شرقي محافظة صبيا في مركز الكدمي.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتفتيش، ومنع التفجيرات بهدف تفتيت الجبال؛ لما تسببت به من تشققات في المنازل، إضافة إلى حدوث أضرار أخرى نتيجة وجود الكسارات الكثيفة، مثل تضرر مرضى الربو وغيره من جراء الغبار اليومي في تلك المواقع.

ومن جهته، قال المتحدث باسم المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"سبق": لم يسجل المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أي هزة أرضية شرق محافظة بيش بمنطقة جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كسارات تفتيت الجبال تتسبب بإزعاج أهالي صبيا جازان
سبق

سمع بعض سكان قرى شمال وشرق محافظة صبيا في منطقة جازان اليوم دوي انفجار قوي، وشعروا باهتزازات في الأرض. فيما نفت هيئة المساحة الجيولوجية وقوع هزات أرضية هذا اليوم في المنطقة.

وأرجع مصدر تلك الواقعة إلى الكسارات الواقعة شرقي محافظة صبيا في مركز الكدمي.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتفتيش، ومنع التفجيرات بهدف تفتيت الجبال؛ لما تسببت به من تشققات في المنازل، إضافة إلى حدوث أضرار أخرى نتيجة وجود الكسارات الكثيفة، مثل تضرر مرضى الربو وغيره من جراء الغبار اليومي في تلك المواقع.

ومن جهته، قال المتحدث باسم المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"سبق": لم يسجل المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أي هزة أرضية شرق محافظة بيش بمنطقة جازان.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:12 PM

كسارات تفتيت الجبال تتسبب بإزعاج أهالي صبيا جازان

"المساحة الجيولوجية" نفت وقوع أية هزات أرضية

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محمد المواسي - جازان
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سمع بعض سكان قرى شمال وشرق محافظة صبيا في منطقة جازان اليوم دوي انفجار قوي، وشعروا باهتزازات في الأرض. فيما نفت هيئة المساحة الجيولوجية وقوع هزات أرضية هذا اليوم في المنطقة.

وأرجع مصدر تلك الواقعة إلى الكسارات الواقعة شرقي محافظة صبيا في مركز الكدمي.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتفتيش، ومنع التفجيرات بهدف تفتيت الجبال؛ لما تسببت به من تشققات في المنازل، إضافة إلى حدوث أضرار أخرى نتيجة وجود الكسارات الكثيفة، مثل تضرر مرضى الربو وغيره من جراء الغبار اليومي في تلك المواقع.

ومن جهته، قال المتحدث باسم المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"سبق": لم يسجل المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أي هزة أرضية شرق محافظة بيش بمنطقة جازان.

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