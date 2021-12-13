العثيم: الميزانية أكّدت استمرار النهضة التنموية وتعزيز المنجزات والمكتسبات التي حققتها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية

قال: استوعبت رغبة الدولة في تعزيز التنوّع الاقتصادي واستمرار مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله"، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1443 / 1444هـ).

وعبّر العثيم عن إشادته بالميزانية بما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة، والتأكيد على مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز المنجزات والمكتسبات التي حققتها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والانطلاق بخطى واثقة نحو مزيدٍ من التطوير والنهضة في المجالات كافة.

وقال العثيم، إن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي واستمرار مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص لدوره المؤثر والحيوي في التنمية، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التي توفر مزيداً من فرص العمل، فضلاً عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وأشاد العثيم، بالتوجيهات المباركة والحرص الذي يجعل الميزانية تعطي الأولوية للمشاريع التنموية والاجتماعية، ومضاعفة الاهتمام بمتابعة الوضع الصحي في ظل استمرار جائحة (كوفيد-19) وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

وختم العثيم، تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.