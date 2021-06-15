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"تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

يمكن للمستخدم ضبط واختيار الميزة عبر الإعدادات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تختبر حاليًا تقنية جديدة، تمنع استهدافك في التغريدات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.

وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب المستخدم فيها أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعوه.

وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوفًا منها الإشارة غير المرغوب فيها.

وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات؛ لكنها حاليًا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين؛ على أن يتم طرحها لاحقًا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تختبر حاليًا تقنية جديدة، تمنع استهدافك في التغريدات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.

وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب المستخدم فيها أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعوه.

وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوفًا منها الإشارة غير المرغوب فيها.

وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات؛ لكنها حاليًا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين؛ على أن يتم طرحها لاحقًا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:16 AM

"تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

يمكن للمستخدم ضبط واختيار الميزة عبر الإعدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تختبر حاليًا تقنية جديدة، تمنع استهدافك في التغريدات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.

وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب المستخدم فيها أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعوه.

وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوفًا منها الإشارة غير المرغوب فيها.

وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات؛ لكنها حاليًا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين؛ على أن يتم طرحها لاحقًا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.

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