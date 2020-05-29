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"يويفا" يدرس جميع الخيارات لدوري الأبطال.. والقرار في 17 يونيو المقبل

بسبب "كورونا" نقل النهائي من إسطنبول لمكان آخر

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة؛ أنه يدرس جميع الخيارات بشأن صيغة مسابقة دوري الأبطال المعلّقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير صحافية تفيد عن بحثه احتمال نقل المباراة النهائية من مكانها المقرر في إسطنبول.

وكان من المقرر أن تستضيف المدينة التركية النهائي في 30 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي، لكن تأثير "كوفيد-19" على الأحداث الرياضية حول العالم، دفع إلى تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

وأفاد متحدث باسم يويفا لوكالة فرانس برس الجمعة: "نبحث في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني وشكل المسابقة في مجموعة عمل تضم الأندية والرابطات والاتحادات الوطنية".

وأكد أنه: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن يرجح أن يتم ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في 17 يونيو".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الجمعة، أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم، ستنقل من مدينة إسطنبول التركية إلى مكان آخر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتعمل مجموعة عمل على مناقشة مواعيد ونظام ما تبقى من فعاليات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"يويفا" يدرس جميع الخيارات لدوري الأبطال.. والقرار في 17 يونيو المقبل
سبق

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة؛ أنه يدرس جميع الخيارات بشأن صيغة مسابقة دوري الأبطال المعلّقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير صحافية تفيد عن بحثه احتمال نقل المباراة النهائية من مكانها المقرر في إسطنبول.

وكان من المقرر أن تستضيف المدينة التركية النهائي في 30 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي، لكن تأثير "كوفيد-19" على الأحداث الرياضية حول العالم، دفع إلى تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

وأفاد متحدث باسم يويفا لوكالة فرانس برس الجمعة: "نبحث في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني وشكل المسابقة في مجموعة عمل تضم الأندية والرابطات والاتحادات الوطنية".

وأكد أنه: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن يرجح أن يتم ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في 17 يونيو".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الجمعة، أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم، ستنقل من مدينة إسطنبول التركية إلى مكان آخر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتعمل مجموعة عمل على مناقشة مواعيد ونظام ما تبقى من فعاليات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
09:35 PM

"يويفا" يدرس جميع الخيارات لدوري الأبطال.. والقرار في 17 يونيو المقبل

بسبب "كورونا" نقل النهائي من إسطنبول لمكان آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة؛ أنه يدرس جميع الخيارات بشأن صيغة مسابقة دوري الأبطال المعلّقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير صحافية تفيد عن بحثه احتمال نقل المباراة النهائية من مكانها المقرر في إسطنبول.

وكان من المقرر أن تستضيف المدينة التركية النهائي في 30 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي، لكن تأثير "كوفيد-19" على الأحداث الرياضية حول العالم، دفع إلى تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

وأفاد متحدث باسم يويفا لوكالة فرانس برس الجمعة: "نبحث في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني وشكل المسابقة في مجموعة عمل تضم الأندية والرابطات والاتحادات الوطنية".

وأكد أنه: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن يرجح أن يتم ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في 17 يونيو".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الجمعة، أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم، ستنقل من مدينة إسطنبول التركية إلى مكان آخر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتعمل مجموعة عمل على مناقشة مواعيد ونظام ما تبقى من فعاليات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

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