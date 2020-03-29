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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

14700 رأس من الأغنام والأبقار تصل ميناء جدة بعد التأكد من سلامتها

رغم جائحة كورونا أسواق المملكة عامرة بكل المتطلّبات

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ إرسالية على متنها (١٤١٠٠) رأس من الأغنام، و(٦٢٨) رأس أبقار قادمة من دولة رومانيا.

يأتي هذا على الرغم من الجائحة التي ضربت العالم بفيروس كورونا، فلا زالت أسواق المملكة العربية السعودية مليئة بكل متطلبات الحياة اليومية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحيًّا، كما جرى سحب عينات الدم لفحصها مخبريًّا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن الغامدي أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهريًّا ومخبريًّا؛ جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

وأضاف أن مجموع ما تم فسحه من أغنام من بداية شهر شعبان؛ هو ٣٢.٧٤٧ رأسًا من الأغنام، و١٩٥٣ رأسًا من الأبقار، وفي شهر رجب الماضي تم فسح ٧٢.٣٧٩ رأسًا من الأغنام، و ٦٨٦٤ رأسًا من الأبقار، فيما تم فسح أكثر من (٤٠٥٧٥٣٤ كجم) من الخضراوات، وأكثر من (٨٢٨٧٦٩٨ كجم) من الفواكه الطازجة من بداية شهر شعبان الحالي، وفسح ١٠٧.٧٨٥.٢٦١ طنًّا من الخضار والفاكهة في شهر رجب الماضي من محاجر منطقة مكة المكرمة.

وأفاد الغامدي بأن الوزارة جندت الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين في المحاجر؛ للكشف عن الإرساليات النباتية والإرساليات الواردة للحد من انتقال الآفات النباتية للمملكة.

فيروس كورونا الجديد وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14700 رأس من الأغنام والأبقار تصل ميناء جدة بعد التأكد من سلامتها
سبق

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ إرسالية على متنها (١٤١٠٠) رأس من الأغنام، و(٦٢٨) رأس أبقار قادمة من دولة رومانيا.

يأتي هذا على الرغم من الجائحة التي ضربت العالم بفيروس كورونا، فلا زالت أسواق المملكة العربية السعودية مليئة بكل متطلبات الحياة اليومية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحيًّا، كما جرى سحب عينات الدم لفحصها مخبريًّا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن الغامدي أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهريًّا ومخبريًّا؛ جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

وأضاف أن مجموع ما تم فسحه من أغنام من بداية شهر شعبان؛ هو ٣٢.٧٤٧ رأسًا من الأغنام، و١٩٥٣ رأسًا من الأبقار، وفي شهر رجب الماضي تم فسح ٧٢.٣٧٩ رأسًا من الأغنام، و ٦٨٦٤ رأسًا من الأبقار، فيما تم فسح أكثر من (٤٠٥٧٥٣٤ كجم) من الخضراوات، وأكثر من (٨٢٨٧٦٩٨ كجم) من الفواكه الطازجة من بداية شهر شعبان الحالي، وفسح ١٠٧.٧٨٥.٢٦١ طنًّا من الخضار والفاكهة في شهر رجب الماضي من محاجر منطقة مكة المكرمة.

وأفاد الغامدي بأن الوزارة جندت الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين في المحاجر؛ للكشف عن الإرساليات النباتية والإرساليات الواردة للحد من انتقال الآفات النباتية للمملكة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:42 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:51 PM

14700 رأس من الأغنام والأبقار تصل ميناء جدة بعد التأكد من سلامتها

رغم جائحة كورونا أسواق المملكة عامرة بكل المتطلّبات

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,092

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ إرسالية على متنها (١٤١٠٠) رأس من الأغنام، و(٦٢٨) رأس أبقار قادمة من دولة رومانيا.

يأتي هذا على الرغم من الجائحة التي ضربت العالم بفيروس كورونا، فلا زالت أسواق المملكة العربية السعودية مليئة بكل متطلبات الحياة اليومية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحيًّا، كما جرى سحب عينات الدم لفحصها مخبريًّا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن الغامدي أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهريًّا ومخبريًّا؛ جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

وأضاف أن مجموع ما تم فسحه من أغنام من بداية شهر شعبان؛ هو ٣٢.٧٤٧ رأسًا من الأغنام، و١٩٥٣ رأسًا من الأبقار، وفي شهر رجب الماضي تم فسح ٧٢.٣٧٩ رأسًا من الأغنام، و ٦٨٦٤ رأسًا من الأبقار، فيما تم فسح أكثر من (٤٠٥٧٥٣٤ كجم) من الخضراوات، وأكثر من (٨٢٨٧٦٩٨ كجم) من الفواكه الطازجة من بداية شهر شعبان الحالي، وفسح ١٠٧.٧٨٥.٢٦١ طنًّا من الخضار والفاكهة في شهر رجب الماضي من محاجر منطقة مكة المكرمة.

وأفاد الغامدي بأن الوزارة جندت الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين في المحاجر؛ للكشف عن الإرساليات النباتية والإرساليات الواردة للحد من انتقال الآفات النباتية للمملكة.

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