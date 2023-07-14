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شرطة المنطقة الشرقية: القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية

سرقوا منازل ومركبات وسلبوا عمالة بعد انتحال صفة رجال أمن

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل والمركبات، وسلب العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن)، في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة المنطقة الشرقية: القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل والمركبات، وسلب العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن)، في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:56 PM

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية

سرقوا منازل ومركبات وسلبوا عمالة بعد انتحال صفة رجال أمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل والمركبات، وسلب العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن)، في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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