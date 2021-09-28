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مخابئ وصور مغايرة.. "النيابة العامة" تكشف وتوضح ماهية التهريب وآلياته

منها عدم التصريح بـ "الجمركية" عن البضائع الواردة أو الصادرة دون "منافست"

أوضحت النيابة العامة، أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة والقوانين الأخرى.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يدخل في حكم التهريب في صورة خاصة ما يلي: عدم التوجّه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، عدم اتباع الطرق المحدّدة في إدخال البضائع وإخراجها، اكتشاف بضائع غير مصرّح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع، تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري".

وتابعت: عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية، تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام "القانون"، تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

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مخابئ وصور مغايرة.. "النيابة العامة" تكشف وتوضح ماهية التهريب وآلياته
سبق

أوضحت النيابة العامة، أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة والقوانين الأخرى.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يدخل في حكم التهريب في صورة خاصة ما يلي: عدم التوجّه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، عدم اتباع الطرق المحدّدة في إدخال البضائع وإخراجها، اكتشاف بضائع غير مصرّح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع، تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري".

وتابعت: عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية، تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام "القانون"، تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:45 PM

مخابئ وصور مغايرة.. "النيابة العامة" تكشف وتوضح ماهية التهريب وآلياته

منها عدم التصريح بـ "الجمركية" عن البضائع الواردة أو الصادرة دون "منافست"

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ذياب الشمري - الرياض
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أوضحت النيابة العامة، أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة والقوانين الأخرى.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يدخل في حكم التهريب في صورة خاصة ما يلي: عدم التوجّه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، عدم اتباع الطرق المحدّدة في إدخال البضائع وإخراجها، اكتشاف بضائع غير مصرّح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع، تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري".

وتابعت: عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية، تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام "القانون"، تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

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