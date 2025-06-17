النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 47856 وتعافي 12730 حالة

سجّلت مصر اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.


وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة
سبق

سجّلت مصر اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.


وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:46 PM

مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 47856 وتعافي 12730 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
267

سجّلت مصر اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.


وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,152
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,895
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة