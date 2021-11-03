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هنا قائمة مُحَدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا

جونز هوبكنز: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 247.447.923

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.447.923، وإجمالي الوفيات 5.011.786.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ748.173 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.140.509.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.880، وإجمالي إصابات 34.296.237.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.464 وإجمالي إصابات 3.808.205.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 236.462 وإجمالي إصابات 8.455.232.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 200.276 وإجمالي إصابات 2.0202.189.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.457 وإجمالي إصابات 4.245.373.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.390 وإجمالي إصابات 9.174.077.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.161 وإجمالي إصابات 4.777.614.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.

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هنا قائمة مُحَدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.447.923، وإجمالي الوفيات 5.011.786.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ748.173 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.140.509.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.880، وإجمالي إصابات 34.296.237.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.464 وإجمالي إصابات 3.808.205.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 236.462 وإجمالي إصابات 8.455.232.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 200.276 وإجمالي إصابات 2.0202.189.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.457 وإجمالي إصابات 4.245.373.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.390 وإجمالي إصابات 9.174.077.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.161 وإجمالي إصابات 4.777.614.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:57 AM

هنا قائمة مُحَدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا

جونز هوبكنز: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 247.447.923

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.447.923، وإجمالي الوفيات 5.011.786.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ748.173 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.140.509.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.880، وإجمالي إصابات 34.296.237.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.464 وإجمالي إصابات 3.808.205.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 236.462 وإجمالي إصابات 8.455.232.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 200.276 وإجمالي إصابات 2.0202.189.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.457 وإجمالي إصابات 4.245.373.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.390 وإجمالي إصابات 9.174.077.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.161 وإجمالي إصابات 4.777.614.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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