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الخطوط السعودية.. هذه الفئات فقط لها حق استرجاع تذاكرها وبلا غرامات.. تعرّف عليها

نظرًا للإجراءات الاستثنائية

قررت الخطوط الجوية السعودية، في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، وينتهي في 13 مارس 2020، ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:

1- جميع المسافرين بتأشيرة العمرة

2- المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة

3- المسافرون الذين زاروا الدول الآتية (الصين، وتايوان، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا، وكوريا، وماكاو، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، والفلبين، وسنغافورة، والهند، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، والصومال، وفيتنام).

4- المسافرون بالهوية الوطنية ومواطنو مجلس التعاون للتنقل بين دول المجلس.

الخطوط الجوية السعودية إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الخطوط السعودية.. هذه الفئات فقط لها حق استرجاع تذاكرها وبلا غرامات.. تعرّف عليها
سبق

قررت الخطوط الجوية السعودية، في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، وينتهي في 13 مارس 2020، ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:

1- جميع المسافرين بتأشيرة العمرة

2- المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة

3- المسافرون الذين زاروا الدول الآتية (الصين، وتايوان، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا، وكوريا، وماكاو، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، والفلبين، وسنغافورة، والهند، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، والصومال، وفيتنام).

4- المسافرون بالهوية الوطنية ومواطنو مجلس التعاون للتنقل بين دول المجلس.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:42 PM

الخطوط السعودية.. هذه الفئات فقط لها حق استرجاع تذاكرها وبلا غرامات.. تعرّف عليها

نظرًا للإجراءات الاستثنائية

A A A
خالد خليل - الرياض
0
529

قررت الخطوط الجوية السعودية، في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، وينتهي في 13 مارس 2020، ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:

1- جميع المسافرين بتأشيرة العمرة

2- المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة

3- المسافرون الذين زاروا الدول الآتية (الصين، وتايوان، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا، وكوريا، وماكاو، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، والفلبين، وسنغافورة، والهند، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، والصومال، وفيتنام).

4- المسافرون بالهوية الوطنية ومواطنو مجلس التعاون للتنقل بين دول المجلس.

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