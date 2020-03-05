الخطوط السعودية.. هذه الفئات فقط لها حق استرجاع تذاكرها وبلا غرامات.. تعرّف عليها
نظرًا للإجراءات الاستثنائية
قررت الخطوط الجوية السعودية، في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، وينتهي في 13 مارس 2020، ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:
الخطوط السعودية.. هذه الفئات فقط لها حق استرجاع تذاكرها وبلا غرامات.. تعرّف عليها
خالد خليلسبق2020-03-05
قررت الخطوط الجوية السعودية، في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، وينتهي في 13 مارس 2020، ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:
قررت الخطوط الجوية السعودية، في تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ وذلك للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، وينتهي في 13 مارس 2020، ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية: