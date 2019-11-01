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لمواجهة الأخطاء الطبية .. "المطيري" يطالب بوضع تطبيقات سلامة المرضى

أكّد أنها تُعد مؤشراً مهماً على مدى التزام المنشآت الصحية بمعايير الجودة

أكّد الباحث والمدرّب في سلامة المرضى، سلطان المطيري؛ ضرورة أن تضع المنشآت الصحية تطبيقات سلامة المرضى ضمن الأولويات؛ مشيراً إلى أن سلامة المرضى مجال جديد، هدفه حماية المرضى من الأخطاء الطبية.

وقال "المطيري"؛ لـ"سبق": تعرّف الوكالة الأمريكية للجودة الصحية والبحوث سلامة المرضى، بأنها حماية المرضى من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية، مثل: الأخطاء الدوائية، والأخطاء في أثناء العمليات الجراحية ونقل الدم، إضافة إلى الحوادث الناتجة من التقصير في الرعاية الصحية، مثل: سقوط المرضى، وتقرحات السرير، والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

وأضاف: سلامة المرضى لها أهمية كبيرة في معظم دول العالم؛ وذلك بسبب استمرار حدوث الأخطاء الطبية في المنشآت الصحية؛ إذ أشارت الإحصائيات في عدد من دول العالم، إلى وقوع عدد من الأخطاء الطبية.

وأردف: سلامة المرضى تُعد مؤشراً مهماً على التزام المنشآت الصحية بمعايير جودة الرعاية الصحية.

وتابع: لسلامة المرضى إيجابيات، منها: تجنيب المرضى الشعور بالألم الناتج من أضرار الرعاية الصحية، وتوفير الموارد المالية والطاقات البشرية.

وقال "المطيري": ما نشاهده من حراك لسلامة المرضى في دول العالم الغربي خير شاهد على اهتمام تلك الدول بهذا المجال، ونتمنى المنشآت الصحية في السعودية أن تنافس في حراك سلامة المرضى وتنفّذ أنشطة متعلقة بهذا المجال، التي قد تكون مكلفةً مالياً، لكن مع مرور الوقت فإنها تقلل من أضرار الرعاية الصحية؛ ما يُحدُّ من استنزاف المال والوقت والجهد.

واختتم بالقول: الهدف من هذا التطبيق منع الألم الذي يشعر به المريض الذي تعرّض للضرر في أثناء إقامته في المستشفى، فهذا الألم لا يمكن قياس حجمه أو تعويضه مقارنة بالخسائر المادية التي تنتج من أضرار الرعاية الصحية.

الأخطاء الطبية سلامة المرضى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواجهة الأخطاء الطبية .. "المطيري" يطالب بوضع تطبيقات سلامة المرضى
سبق

أكّد الباحث والمدرّب في سلامة المرضى، سلطان المطيري؛ ضرورة أن تضع المنشآت الصحية تطبيقات سلامة المرضى ضمن الأولويات؛ مشيراً إلى أن سلامة المرضى مجال جديد، هدفه حماية المرضى من الأخطاء الطبية.

وقال "المطيري"؛ لـ"سبق": تعرّف الوكالة الأمريكية للجودة الصحية والبحوث سلامة المرضى، بأنها حماية المرضى من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية، مثل: الأخطاء الدوائية، والأخطاء في أثناء العمليات الجراحية ونقل الدم، إضافة إلى الحوادث الناتجة من التقصير في الرعاية الصحية، مثل: سقوط المرضى، وتقرحات السرير، والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

وأضاف: سلامة المرضى لها أهمية كبيرة في معظم دول العالم؛ وذلك بسبب استمرار حدوث الأخطاء الطبية في المنشآت الصحية؛ إذ أشارت الإحصائيات في عدد من دول العالم، إلى وقوع عدد من الأخطاء الطبية.

وأردف: سلامة المرضى تُعد مؤشراً مهماً على التزام المنشآت الصحية بمعايير جودة الرعاية الصحية.

وتابع: لسلامة المرضى إيجابيات، منها: تجنيب المرضى الشعور بالألم الناتج من أضرار الرعاية الصحية، وتوفير الموارد المالية والطاقات البشرية.

وقال "المطيري": ما نشاهده من حراك لسلامة المرضى في دول العالم الغربي خير شاهد على اهتمام تلك الدول بهذا المجال، ونتمنى المنشآت الصحية في السعودية أن تنافس في حراك سلامة المرضى وتنفّذ أنشطة متعلقة بهذا المجال، التي قد تكون مكلفةً مالياً، لكن مع مرور الوقت فإنها تقلل من أضرار الرعاية الصحية؛ ما يُحدُّ من استنزاف المال والوقت والجهد.

واختتم بالقول: الهدف من هذا التطبيق منع الألم الذي يشعر به المريض الذي تعرّض للضرر في أثناء إقامته في المستشفى، فهذا الألم لا يمكن قياس حجمه أو تعويضه مقارنة بالخسائر المادية التي تنتج من أضرار الرعاية الصحية.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:19 PM

لمواجهة الأخطاء الطبية .. "المطيري" يطالب بوضع تطبيقات سلامة المرضى

أكّد أنها تُعد مؤشراً مهماً على مدى التزام المنشآت الصحية بمعايير الجودة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
1,812

أكّد الباحث والمدرّب في سلامة المرضى، سلطان المطيري؛ ضرورة أن تضع المنشآت الصحية تطبيقات سلامة المرضى ضمن الأولويات؛ مشيراً إلى أن سلامة المرضى مجال جديد، هدفه حماية المرضى من الأخطاء الطبية.

وقال "المطيري"؛ لـ"سبق": تعرّف الوكالة الأمريكية للجودة الصحية والبحوث سلامة المرضى، بأنها حماية المرضى من الأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية، مثل: الأخطاء الدوائية، والأخطاء في أثناء العمليات الجراحية ونقل الدم، إضافة إلى الحوادث الناتجة من التقصير في الرعاية الصحية، مثل: سقوط المرضى، وتقرحات السرير، والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

وأضاف: سلامة المرضى لها أهمية كبيرة في معظم دول العالم؛ وذلك بسبب استمرار حدوث الأخطاء الطبية في المنشآت الصحية؛ إذ أشارت الإحصائيات في عدد من دول العالم، إلى وقوع عدد من الأخطاء الطبية.

وأردف: سلامة المرضى تُعد مؤشراً مهماً على التزام المنشآت الصحية بمعايير جودة الرعاية الصحية.

وتابع: لسلامة المرضى إيجابيات، منها: تجنيب المرضى الشعور بالألم الناتج من أضرار الرعاية الصحية، وتوفير الموارد المالية والطاقات البشرية.

وقال "المطيري": ما نشاهده من حراك لسلامة المرضى في دول العالم الغربي خير شاهد على اهتمام تلك الدول بهذا المجال، ونتمنى المنشآت الصحية في السعودية أن تنافس في حراك سلامة المرضى وتنفّذ أنشطة متعلقة بهذا المجال، التي قد تكون مكلفةً مالياً، لكن مع مرور الوقت فإنها تقلل من أضرار الرعاية الصحية؛ ما يُحدُّ من استنزاف المال والوقت والجهد.

واختتم بالقول: الهدف من هذا التطبيق منع الألم الذي يشعر به المريض الذي تعرّض للضرر في أثناء إقامته في المستشفى، فهذا الألم لا يمكن قياس حجمه أو تعويضه مقارنة بالخسائر المادية التي تنتج من أضرار الرعاية الصحية.

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