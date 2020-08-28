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"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات "كورونا" النشطة بالطائف

فيما تم رصد 16 إصابة خلال الـ24 ساعة وحالات التعافي تصل لـ9972

سجلت "الطائف" انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 362 حالة نشطة تخضع للرعاية الطبية.

هذا وقد تم رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة10505 إصابة، كما تم تعافي 15 مصابًا بالفيروس، ليصل إجمالى المتعافين 9972 متعافيًا، في حين لم تسجل أي حالة وفاه من بين المصابين- ولله الحمد -، فيما بلغ إجمالي أعداد المتوفين جراء الفيروس بالطائف171 وفاة.

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لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات "كورونا" النشطة بالطائف
سبق

سجلت "الطائف" انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 362 حالة نشطة تخضع للرعاية الطبية.

هذا وقد تم رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة10505 إصابة، كما تم تعافي 15 مصابًا بالفيروس، ليصل إجمالى المتعافين 9972 متعافيًا، في حين لم تسجل أي حالة وفاه من بين المصابين- ولله الحمد -، فيما بلغ إجمالي أعداد المتوفين جراء الفيروس بالطائف171 وفاة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
07:29 PM

لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات "كورونا" النشطة بالطائف

فيما تم رصد 16 إصابة خلال الـ24 ساعة وحالات التعافي تصل لـ9972

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فهد العتيبي - الطائف
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سجلت "الطائف" انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 362 حالة نشطة تخضع للرعاية الطبية.

هذا وقد تم رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة10505 إصابة، كما تم تعافي 15 مصابًا بالفيروس، ليصل إجمالى المتعافين 9972 متعافيًا، في حين لم تسجل أي حالة وفاه من بين المصابين- ولله الحمد -، فيما بلغ إجمالي أعداد المتوفين جراء الفيروس بالطائف171 وفاة.

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