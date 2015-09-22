النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن": أمريكا لا تسعى لحرب باردة ولن تلجأ إلى القوة إلا كخيار أخير

أشار إلى أن واشنطن تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد الانسحاب من أفغانستان

‬قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء): "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، ولن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير".

وأضاف "بايدن" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن بلاده تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان".

وذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى مزيد من السلام والأمن للشرق الأوسط بأكمله، وأنها ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران بالمثل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يزال راسخاً.

وبيّن أنه يؤمن بحل الدولتين مع الفلسطينيين، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام هذا الحل على الرغم من أنه الأفضل للنزاع.

وأوضح أن بلاده ستعلن غداً التزامات إضافية، في إطار مكافحة جائحة كورونا، وستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن": أمريكا لا تسعى لحرب باردة ولن تلجأ إلى القوة إلا كخيار أخير
سبق

‬قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء): "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، ولن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير".

وأضاف "بايدن" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن بلاده تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان".

وذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى مزيد من السلام والأمن للشرق الأوسط بأكمله، وأنها ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران بالمثل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يزال راسخاً.

وبيّن أنه يؤمن بحل الدولتين مع الفلسطينيين، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام هذا الحل على الرغم من أنه الأفضل للنزاع.

وأوضح أن بلاده ستعلن غداً التزامات إضافية، في إطار مكافحة جائحة كورونا، وستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
06:03 PM

"بايدن": أمريكا لا تسعى لحرب باردة ولن تلجأ إلى القوة إلا كخيار أخير

أشار إلى أن واشنطن تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد الانسحاب من أفغانستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,573

‬قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء): "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، ولن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير".

وأضاف "بايدن" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن بلاده تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان".

وذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى مزيد من السلام والأمن للشرق الأوسط بأكمله، وأنها ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران بالمثل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يزال راسخاً.

وبيّن أنه يؤمن بحل الدولتين مع الفلسطينيين، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام هذا الحل على الرغم من أنه الأفضل للنزاع.

وأوضح أن بلاده ستعلن غداً التزامات إضافية، في إطار مكافحة جائحة كورونا، وستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة