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الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي

أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 ملايين طن من البضائع

يعتبر قطاع النقل الجوي من أهم قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، واستمراراً لرحلة التطوير التي يعيشها عملت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على عدد من المستهدفات التي تساهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 ملايين طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

واستهدفت الاستراتيجية ضمن مستهدفاتها، رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، للإسهام في تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف إلى وصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف إلى وصول 100 مليون سائح، وكذلك زيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف أيضاً لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص، مع تبني أحدث التقنيات الحديثة في القطاع.

يذكر أن المملكة تمتلك 29 مطاراً، بينهم 3 مطارات حاصلة على مراتب عالمية وفقاً لتقرير سكاي تراكس العالمي 2020، كما صُنفت 4 مطارات من مطارات المملكة ضمن أفضل 10 مطارات تحسناً في العالم وفقاً لذات التقرير.
وصُنفت الخطوط الجوية السعودية ضمن فئة الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية، وفقاً لتقرير هيئة تجربة المسافر الجوي APEX 2020.

وصُنفت أيضاً في الفئة الماسية في تقرير المحافظة على الصحة والسلامة، كل هذه المنجزات تؤكد البنية التحتية المتينة التي تستند عليها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي
سبق

يعتبر قطاع النقل الجوي من أهم قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، واستمراراً لرحلة التطوير التي يعيشها عملت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على عدد من المستهدفات التي تساهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 ملايين طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

واستهدفت الاستراتيجية ضمن مستهدفاتها، رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، للإسهام في تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف إلى وصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف إلى وصول 100 مليون سائح، وكذلك زيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف أيضاً لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص، مع تبني أحدث التقنيات الحديثة في القطاع.

يذكر أن المملكة تمتلك 29 مطاراً، بينهم 3 مطارات حاصلة على مراتب عالمية وفقاً لتقرير سكاي تراكس العالمي 2020، كما صُنفت 4 مطارات من مطارات المملكة ضمن أفضل 10 مطارات تحسناً في العالم وفقاً لذات التقرير.
وصُنفت الخطوط الجوية السعودية ضمن فئة الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية، وفقاً لتقرير هيئة تجربة المسافر الجوي APEX 2020.

وصُنفت أيضاً في الفئة الماسية في تقرير المحافظة على الصحة والسلامة، كل هذه المنجزات تؤكد البنية التحتية المتينة التي تستند عليها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
04:12 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:50 PM

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي

أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 ملايين طن من البضائع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعتبر قطاع النقل الجوي من أهم قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، واستمراراً لرحلة التطوير التي يعيشها عملت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على عدد من المستهدفات التي تساهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 ملايين طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

واستهدفت الاستراتيجية ضمن مستهدفاتها، رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، للإسهام في تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف إلى وصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف إلى وصول 100 مليون سائح، وكذلك زيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف أيضاً لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص، مع تبني أحدث التقنيات الحديثة في القطاع.

يذكر أن المملكة تمتلك 29 مطاراً، بينهم 3 مطارات حاصلة على مراتب عالمية وفقاً لتقرير سكاي تراكس العالمي 2020، كما صُنفت 4 مطارات من مطارات المملكة ضمن أفضل 10 مطارات تحسناً في العالم وفقاً لذات التقرير.
وصُنفت الخطوط الجوية السعودية ضمن فئة الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية، وفقاً لتقرير هيئة تجربة المسافر الجوي APEX 2020.

وصُنفت أيضاً في الفئة الماسية في تقرير المحافظة على الصحة والسلامة، كل هذه المنجزات تؤكد البنية التحتية المتينة التي تستند عليها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي.

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