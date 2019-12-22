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الدوريات تنتشر .. استنفار مروري بالعاصمة المقدّسة لتنفيذ خطة الاختبارات "صور"

تنظيم حركة الإشارات بالطرق الدائرية والميادين وأولوية للطلاب في الوصول لمدارسهم

نفّذت إدارة مرور العاصمة المقدّسة خطتها المرورية الخاصة بفترة اختبارات الفصل الدراسي لهذا العام، وحرصت مع ساعات الصباح الباكر على نشر الدوريات الرسمية والدرّاجات النارية في الميادين والتقاطعات المهمة كافة.

من جانبها، أوضحت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، أنه يشارك في تنفيذ الخطط ما يقارب 120 من رجال المرور متوزعين ما بين دوريات رسمية ومرور سري وبحث وتحرٍّ ودرّاجات نارية.

وأضافت: "تهدف الخطة إلى متابعة الحركة المرورية على الطرق الدائرية وتنظيم الحركة في الإشارات المهمة، وتسهيل دخول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم والحرص على ضبط النظام ومنع التجاوزات بعد نهاية الاختبارات".

وأكّدت على سرعة مباشرة الحوادث المرورية والعمل على إنهاء الإجراء إذا كان أحد أطرافها معه طلاب، والحرص على متابعة المنطقة المركزية على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يخدم تسهيل مهامهم خلال هذه الفترة بالذات.

مرور العاصمة المقدسة اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدوريات تنتشر .. استنفار مروري بالعاصمة المقدّسة لتنفيذ خطة الاختبارات "صور"
سبق

نفّذت إدارة مرور العاصمة المقدّسة خطتها المرورية الخاصة بفترة اختبارات الفصل الدراسي لهذا العام، وحرصت مع ساعات الصباح الباكر على نشر الدوريات الرسمية والدرّاجات النارية في الميادين والتقاطعات المهمة كافة.

من جانبها، أوضحت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، أنه يشارك في تنفيذ الخطط ما يقارب 120 من رجال المرور متوزعين ما بين دوريات رسمية ومرور سري وبحث وتحرٍّ ودرّاجات نارية.

وأضافت: "تهدف الخطة إلى متابعة الحركة المرورية على الطرق الدائرية وتنظيم الحركة في الإشارات المهمة، وتسهيل دخول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم والحرص على ضبط النظام ومنع التجاوزات بعد نهاية الاختبارات".

وأكّدت على سرعة مباشرة الحوادث المرورية والعمل على إنهاء الإجراء إذا كان أحد أطرافها معه طلاب، والحرص على متابعة المنطقة المركزية على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يخدم تسهيل مهامهم خلال هذه الفترة بالذات.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:49 AM

الدوريات تنتشر .. استنفار مروري بالعاصمة المقدّسة لتنفيذ خطة الاختبارات "صور"

تنظيم حركة الإشارات بالطرق الدائرية والميادين وأولوية للطلاب في الوصول لمدارسهم

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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نفّذت إدارة مرور العاصمة المقدّسة خطتها المرورية الخاصة بفترة اختبارات الفصل الدراسي لهذا العام، وحرصت مع ساعات الصباح الباكر على نشر الدوريات الرسمية والدرّاجات النارية في الميادين والتقاطعات المهمة كافة.

من جانبها، أوضحت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، أنه يشارك في تنفيذ الخطط ما يقارب 120 من رجال المرور متوزعين ما بين دوريات رسمية ومرور سري وبحث وتحرٍّ ودرّاجات نارية.

وأضافت: "تهدف الخطة إلى متابعة الحركة المرورية على الطرق الدائرية وتنظيم الحركة في الإشارات المهمة، وتسهيل دخول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم والحرص على ضبط النظام ومنع التجاوزات بعد نهاية الاختبارات".

وأكّدت على سرعة مباشرة الحوادث المرورية والعمل على إنهاء الإجراء إذا كان أحد أطرافها معه طلاب، والحرص على متابعة المنطقة المركزية على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يخدم تسهيل مهامهم خلال هذه الفترة بالذات.

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