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"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%

اللجنة الفنية تجتمع غداً لبحث حسم التمديد أو التقليص

نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).

وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).

وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:37 PM

"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%

اللجنة الفنية تجتمع غداً لبحث حسم التمديد أو التقليص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).

وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.

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