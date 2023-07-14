"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%
اللجنة الفنية تجتمع غداً لبحث حسم التمديد أو التقليص
نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).
وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-14
نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).
وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:37 PM
"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%
اللجنة الفنية تجتمع غداً لبحث حسم التمديد أو التقليص
نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).
وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.