"الأرصاد" تنبه: سحب رعدية ممطرة على تبوك

تشمل محافظة أملج وتستمر حتى 7 مساءً

‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة أملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.