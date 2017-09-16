النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطوط" تتيح تخفيض الـ50% على كافة خدماتها لذوي الإعاقة إلكترونيّاً

بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وبالتعاون مع الخطوط السعودية؛ خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تُمكِّنهم من الحصول على كافة خدمات "السعودية"، بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية، دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب المبيعات، وذلك عبر ربط الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وبمنصة شركة "علم" للوصول إلى معلومات الضيف، بما يتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات، دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البينات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.

وتم تدشين الخدمة الجديدة اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هشام الحيدري، ومدير عام برنامج "يسر" علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة، اعتبارًا من اليوم، الحصول على خدمات "السعودية" بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية للحجز: www.saudia.com، والوصول إلى صفحة (خصم خاص)، وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد، وتاريخ انتهائها؛ ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، ثم إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة.

كما يمكن للمستفيدين الحصول على خدمات أخرى إضافية؛ كالكراسي المتحركة، أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول، بالإضافة إلى العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الخطوط" تتيح تخفيض الـ50% على كافة خدماتها لذوي الإعاقة إلكترونيّاً
سبق

دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وبالتعاون مع الخطوط السعودية؛ خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تُمكِّنهم من الحصول على كافة خدمات "السعودية"، بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية، دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب المبيعات، وذلك عبر ربط الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وبمنصة شركة "علم" للوصول إلى معلومات الضيف، بما يتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات، دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البينات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.

وتم تدشين الخدمة الجديدة اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هشام الحيدري، ومدير عام برنامج "يسر" علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة، اعتبارًا من اليوم، الحصول على خدمات "السعودية" بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية للحجز: www.saudia.com، والوصول إلى صفحة (خصم خاص)، وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد، وتاريخ انتهائها؛ ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، ثم إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة.

كما يمكن للمستفيدين الحصول على خدمات أخرى إضافية؛ كالكراسي المتحركة، أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول، بالإضافة إلى العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
05:44 PM

"الخطوط" تتيح تخفيض الـ50% على كافة خدماتها لذوي الإعاقة إلكترونيّاً

بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,483

دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وبالتعاون مع الخطوط السعودية؛ خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تُمكِّنهم من الحصول على كافة خدمات "السعودية"، بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية، دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب المبيعات، وذلك عبر ربط الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وبمنصة شركة "علم" للوصول إلى معلومات الضيف، بما يتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات، دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البينات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.

وتم تدشين الخدمة الجديدة اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هشام الحيدري، ومدير عام برنامج "يسر" علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة، اعتبارًا من اليوم، الحصول على خدمات "السعودية" بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية للحجز: www.saudia.com، والوصول إلى صفحة (خصم خاص)، وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد، وتاريخ انتهائها؛ ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، ثم إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة.

كما يمكن للمستفيدين الحصول على خدمات أخرى إضافية؛ كالكراسي المتحركة، أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول، بالإضافة إلى العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة