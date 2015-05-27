إدارة للأمن السيبراني بجامعة جازان تباشر مهامها لتطبيق معايير الحماية المعلوماتية

بعد إنشائها بقرار من رئيس الجامعة

باشرت إدارة الأمن السيبراني بجامعة جازان مهامها العملية، وذلك بعد إصدار رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بإنشائها لتحقيق ضوابط هيئة الأمن السيبراني، ورفع مستوى الأمان داخل الجامعة وتطبيق أفضل معايير الحماية المعلوماتية والتقنية.

وأوضح مدير إدارة الأمن السيبراني وائل بن هادي حكمي، أن الأمن السيبراني يهدف لحماية الأصول المعلوماتية والتقنية من المخاطر السيبرانية التي تضمن تحقيق السلامة والسرية والتوافر، مشيراً إلى أن المملكة ركزت على أمن وحماية البيانات والمعلومات من المخاطر السيبرانية.

وبيّن "الحكمي" أن الجامعة تعمل وفق سياسات وإجراءات للأمن السيبراني، وتعمل الإدارة على تحقيق الالتزام الكلي بالضوابط الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتقوم بمراجعة سياسات وإجراءات وتقنيات الأمن السيبراني وفق أفضل الممارسات والمعايير في مجال الأمن السيبراني لحماية الأصول المعلوماتية والتقنية.